جرياناتي كه خادم را از كشتي دور كرد به دنبال ضربه زدن به طالقاني است

سيد جواد روفوگر دبير فدراسيون كشتي كشورمان كه در حاشيه نشست روساي هيات هاي كشتسي سراسر كشور با خبرنگار" مهر" گفت و گو مي كرد افزود : همان جرياني كه پيش از اين امير رضاخادم را از صحنه مديريت كشتي دور كرد تلاش مي كند تا طالقاني را از هدايت سكان كشتي كشور بازدارد.

وي ادامه داد: ما به خاطر كشتي و مردم تا آخر مقابل اين جريانات ايستاده ايم و اجاره نخواهيم داد ورزش اول كشور به انحراف كشيده شود و در اين راه اميدواريم مسئولان رده بالاي كشورمان نيز ما را حمايت كنند.

رفورگر با اشاره به اين كه امثال خادم ، صنعتكاران و طالقاني در ورزش كشور كم هستند تصريح كرد: ما بايد تلاش كنيم تا اين افراد را درصحنه كشتي كشورحفظ نماييم و ازعوامل نفاق انگيزه و دلسرد كننده كه همواره به عنوان مانعي سد راه كشتي بودند اجتناب كنيم.

وي پيرامون برگزاري نشست روساي هيات هاي كشتي گفت : اين گردهمايي به طورساليانه برگزارمي شود و هدف از برگزاري آن شنيدن مسائل و مشكلات هيات ها به عنوان بازوان اصلي كشتي كشور است تا از ين طريق بتوانيم به رشد و توسعه كشتي كشوركمك كنيم.

رفوگر با اشاره به مشكلات مالي فدراسيون درسال گذشته اظهار داشت : برخي از اين مشكلات از جانبه فدراسيون نبود بلكه اين اسپانسرها بودند كه به وعده شان عمل نكردند اما اميدواريم با فرصتي كه به حاميان مالي فدراسيون داديم آنها به تعهدات خود عمل كنند درغير اين صورت ناچاريم براي احقاق حق خودازطريق قانوني اقدام كنيم.

دبيرفدرسيون كشتي با اشاره به استفاده اين فدرسيون ازبند چ تبصره هفت گفت : طبق توافقات صورت گرفته بين فدراسيون كشتي و وزارت ارتباطات و فن آوري مقرر شده مبلغ 800 ميليون تومان تا پايان ارديبهشت ماه دراختيار فدراسيون قرار گيرد تا برخي از بدهي ها فدراسيون و برنامه هاي آتي آن به انجام برسد.

وي درپايان درخصوص كانديداتوري افشارزاده براي احراز پست رياست كنفدراسيون كشتي آسيا گفت : ايشان با تجربه نيم قرن حضور درعرصه ورزش كشور در هر مسئوليتي كه بودند موفق نشان دادند و اميدواريم كه ايشان در تصميم خود براي انصراف از كانديداتوريشان تجديد نظر كنند چرا كه ايشان به لحاظ چهره ورزشي ، اموراجرايي و شخصيت بين المللي داراي ويژگي هاي بالايي هستند و مي توانند در اين پست در جهت رونق بخشيدن به كشتي ما درآسيا و جهان موثرباشند.