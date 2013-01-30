اعلام نحوه میهمانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجوی میهمان مطابق با آیین‌نامه‌ها و مصوبات وزارت علوم در مورد دانشجویان مجاز به تحصیل بوده و پذیرش دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور، علمی کاربردی، آزاد اسلامی، غیرانتفاعی و آزاد در این دانشگاه ممنوع است. در صورت عدم مغایرت وضعیت دانشجویان با موارد عنوان شده درخواست میهمانی مطابق این دستورالعمل بررسی خواهد شد.



بر این اساس، بررسی درخواست دانشجوی میهمان در هر نیمسال فقط مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه از اولین روز ثبت‌نام نیمسال تا آخرین روز ترم همان نیمسال، امکان‌پذیر است و پس از این تاریخ هیچ درخواستی قابل بررسی نیست.

تحویل ‌نامه رسمی از بالاترین مقام آموزشی و یا تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبداء با درج مشخصات دانشجو، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، دوره تحصیلی و نام درس یا دروس مورد درخواست الزامی است.

قابل ذکر است تمام مشخصات عنوان شده در متن نامه باید به صورت تایپ شده باشد در غیر این صورت نامه ارائه شده قابل قبول نخواهد بود.



درخواست‌های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به دو صورت زیر قابل بررسی است. در رابطه با دانشجویان کارشناسی ارشد ، دانشجو می‌تواند در طول دوره حداکثر 50 درصد واحدهای درسی کل دوره خود را در حداکثر دو نیمسال در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد به صورت میهمان بگذراند. پذیرش دانشجوی میهمان در نیمسال اول تحصیل فقط در یک درس امکان‌پذیر است.



همچنین غیر از نیمسال اول تحصیل، در نیمسال‌های دیگر، دانشجو می‌تواند تا سقف 9 واحد درسی در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد به صورت میهمان بگذراند.



در رابطه با پذیرش درخواست دانشجویان دکتری نیز دانشجو می‌تواند در طول دوره حداکثر 9 واحد درسی خود را در دو نیمسال مجزا در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد به صورت میهمان بگذراند.



محاسبه پرداخت شهریه دروس میهمان



ثبت‌نام دانشجویان روزانه کارشناسی ارشد و دکتری در یک درس در طول دوره تحصیل بدون پرداخت شهریه است. دانشجویان نوبت دوم کارشناسی ارشد و دکتری مشمول تخفیف و یا عدم پرداخت شهریه در یک درس نمی‌شوند.



در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روزانه در صورت استفاده از تخفیف عدم پرداخت شهریه برای یک درس، میهمان شدن در سایر دروس مطابق با ضوابط مندرج در این دستورالعمل فقط با پرداخت شهریه متغیر امکان‌پذیر است.



دانشجویان کارشناسی ارشد نوبت دوم، میهمان شدن کمتر از 9 واحد درسی در یک نیمسال با پرداخت شهریه متغیر و میهمان شدن در 9 واحد درسی (یک نیمسال) با پرداخت شهریه ثابت و متغیر امکان‌پذیر است.



برای دانشجویان دکتری نوبت دوم میهمان شدن با پرداخت هزینه متغیر امکان‌پذیر است.