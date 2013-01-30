شب شعر "فجر پیروزی" در کهگیلویه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزاد خردمند ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به نزدیک شدن ایام الله دهه پرفروغ فجر وتصویب کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر، شب شعر "فجر پیروزی" در این شهرها، درروزهای 17 تا 19بهمن برگزار می شود.

وی بیان داشت: در این محفل شعر شاعران برجسته شهرستانهای کهگیلویه، لنده و چرام در حضور مسئولان و مردم، سروده های خود را در مورد انقلاب اسلامی، امام امت، دهه فجر و شهدای انقلاب قرائت می کنند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه هدف ازبرگزاری این مراسم را اشتیاق و پایبندی جامعه هنری به خصوص شاعران به آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد.

خردمند اظهار داشت: جشنهای ویژه دهه فجر انقلاب، نمایشهای طنز، موسیقی های انقلابی و برگزاری مسابقات مختلف از دیگر برنامه های ویژه دهه مبار ک فجر است که توسط هنرمندان شهرستان اجرا می شود.

وی عنوان کرد: این برنامه ها از روز 12 بهمن آغاز می شود و تا 22 بهمن ادامه دارد.