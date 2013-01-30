تیم کریکت بانوان ایران به مقام ششم آسیا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشی، مسابقات کریکت قهرمانی بانوان آسیا امروز چهارشنبه در تایلند ادامه یافت و تیم ایران در بازی مقابل بوتان با نتیجه 75 بر 74 شکست خورد تا با ایستادن در رده ششم قاره به کار خود پایان دهد.

تیم کشورمان در دور مقدماتی این دوره از رقابت ها برابر چین و تایلند شکست خورد و با پشت سر گذاشتن قطر، کویت و سنگاپور گام به دور دوم گذاشت. سرمربی تیم بانوان ایران در این دوره از مسابقات هاجر سرور از پاکستان بود که مژده باوندپور به عنوان مربی در کنار وی حضور داشت.

پوشش اسلامی تیم بانوان کشورمان در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا بازتاب وسیعی در بین تیم های شرکت کننده پیدا کرده بود.