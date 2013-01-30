آغاز بهره برداری از دکل مخابراتی جدید در فرودگاه آیت الله جمی آبادان

محمدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کار نصب این دکل مخابراتی در ادامه طرح تکمیل پروژه ارتباط رادیویی(wireless) واحد شبکه پیامهای هوانوردی AFINبا اداره هواشناسی آبادان که در سال 89 اجرا و به بهره برداری رسیده بود، انجام شد.

رضایی از ارتقای ضریب امنیت گزارشات جوی و نقش تاثیر گزاراین سامانه در ایمنی و سلامتی پروازها در هنگام نشست و برخاست به عنوان مزایای نصب ایندکل یاد کرد و افزود: کار نصب این دکل از آبان ماه سال 91 آغاز و هم اکنون به اتمام رسیده است.

وی اظهار کرد: دکل جدید از نوع stage سه گوش یا سایز 35 و به ارتفاع 18 متر است و تنها به منظور نصب رادیو ارتباطی گزارشات جوی نصب شده است.



رضایی تصریح کرد: با نصب این دکل دو رادیو ارتباطی ساختمان تکنیکال بلاک و اداره هواشناسی در امتداد یک خط هستند که این امر دقت مبادله پیام را به حداکثر و امکان خطا را به حداقل می رساند.



مدیر فرودگاه آیت الله جمی آبادان یادآور شد: برای نصب و راه اندازی این دکل مخابراتی مبلغ 45 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه های کشور هزینه شده است.



رضایی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به آغاز دوره آموزشی IDSL در این فرودگاه ادامه داد: در پی دستورالعمل اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه های کشور در خصوص لزوم آموزش دوره IDSL رایانه، دوره مذکور در سطوح یک و دو برگزار شد.



وی گفت: در این دوره آموزشی که از چهارم بهمن ماه آغاز شد 34 نفر از کارکنان واحدهای مراقبت پرواز، الکترونیک، مخابرات و ایمنی فرودگاه آبادان به مدت 130 ساعت آموزشهای لازم را فرا گرفتند.