تلاش برای تشکیل کمیته امداد 70میلیونی/ دولت از جیب مردم حاتم طایی شده است

مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات عسگر اولادی در انتقاد از عملکرد دولت در پول پاشی و این که این موضوع را مقدمه فنته سال آینده خوانده است، اظهار کرد: همانطور که آقای عسگر اولادی گفته بالاخره هیچ ملتی با پول گرفتن و کار نکردن به جایی نرسیده است.

وی افزود: متاسفانه دولت در حال جا اندازی امر غلط و باطلی است که بر مبنای آن آدم ها پول می گیرند و کار نمی کنند و جای تاسف است که عده ای هنوز هم از این تز دفاع می کنند.

پزشکیان با بیان این که پول دادن به مردم غیر از عوام فریبی، سوق دادن و حرکت جامعه به سمت بطالت و بیکاری نیست، تصریح کرد: متاسفانه دولت در حال تشکیل یک کمیته امداد 70 میلیون نفری است و قصد دارد مردم را از طریق تشکیل این سیستم تغذیه کند.

وی با تکید بر این این که تقسیم سرمایه مملکت که اکنون از سوی دولت در حال انجام است، هنر نیست و جای تاسف دارد، گفت: هنر این است که راه آهن را درست می کردند، اشتغال ایجاد می کردند و وعده هایی که داده بودند را محقق می ساختند نه این که بیایند و پول مملکت را بین اقشار مختلف تقسیم کنند.

این نماینده مجلس با طرح این سئوال که آیا اقداماتی که دولت در بر باد دادن سرمایه های ملی انجام می دهد، هنر است؟ خاطرنشان کرد: هیچ ملتی نباید بدون کار کردن چیزی گیرش بیاید، مگر این که نیازمند باشد که این هم بالاخره یا در حوزه مسکن، غذا، مدرسه ، درمان و ... است.

وی اضافه کرد: دولت باید مشکلات اساسی و اصلی مردم را حل کند نه این که به آن ها پول توجیبی بدهد تا مردم بگویند، این عجب دولتی است. در حقیقت دولت دارد از سرمایه ملت و جیب مردم به خودشان کمک می کند و به نحوی این مسائل را بیان می کند که انگار حاتم طایی است.

پزشکیان با تاکید بر این که تمامی کارهای دولت نهم و دهم از ابتدای شکل گیری تا کنون انتخاباتی بوده و شما اکنون در پایان عمر دولت، شاهد افزایش تحرکات و فعالیت های انتخاباتی آن هستید، یادآور شد: هیچ منطقی پشت کارهای دولت نیست، مگر این که به دنبال مقاصد انتخاباتی باشد.