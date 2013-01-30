  1. فرهنگ و ادب
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

نشست خبری جایزه کتاب سال ـ3/

کاهش 45 درصدی منتخبان جایزه کتاب سال نسبت به دوره قبل

کاهش 45 درصدی منتخبان جایزه کتاب سال نسبت به دوره قبل

به گفته مجید حمیدزاده، امسال و با احتساب تفاسیر قرآن 30 اثر در جایزه کتاب سال انتخاب شده‌اند؛ در حالی که این تعداد سال گذشته 67 عنوان بوده است و این آمار نشان از کاهش حدود 45 درصدی تعداد برگزیدگان امسال نسبت به پارسال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی‌امین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه 11 بهمن با حضور علی اسماعیلی، سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید حمیدزاده دبیر جایزه کتاب سال و محمدرضا وصفی دبیر جایزه جهانی کتاب سال در سرای اهل قلم برگزار شد.

کاهش آثار داوری شده و منتخبان امسال جایزه کتاب سال نسبت به دوره قبل

مجید حمیدزاده در این نشست خبری با مقایسه آمار دوره قبل جایزه کتاب سال و دوره اخیر گفت: در دوره فعلی 25 هزار و 495 اثر داوری شد، که در مقایسه با دوره بیست و نهم که 26 هزار و 477 اثر ارزیابی شد، حدود 5 تا 6 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دبیر سی‌امین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد: در این دوره و با احتساب تفاسیر قرآن 30 اثر انتخاب شد که در مقایسه با 67 اثر انتخاب شده در دوره بیست و نهم، تفاوت نسبتاً قابل توجهی وجود دارد.

وی سپس تاکید کرد: این کثرت و قلت تعداد آثار و منتخبان ربطی به مسائل جانبی چه مسائل سیاسی و چه مسائل اقتصادی ندارد.

حمیدزاده همچنین یادآور شد: البته امسال هم می‌گفتند در این دوره دبیرخانه جایزه کتاب سال و معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد را متهم خواهند کرد که به جهت گران شدن سکه، انتخاب‌ها را محدود خواهد کرد؛ در حالی که این ابداً صحت ندارد و ما شاهد این نوسان‌ها در دوره‌های قبل هم بوده‌ایم.

اسماعیلی: حتی اگر همه 197 اثر برگزیده می‌شدند، ما جوایز آنها را اعطا می‌کردیم

علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی هم در تکمیل سخنان حمیدزاده گفت: ما هیچ محدودیتی در تقدیر از برگزیدگان هیچ جایزه مصوب دولتی نداریم و حتی اگر همه 197 اثر برگزیده می‌شدند، جوایز آنها را اعطا می‌کردیم.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره برگزار شدن یا نشدن جشنواره نقد کتاب تاکید کرد: این جشنواره در زمان خودش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1804108

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