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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

شعبانی خواستار شد:

تعیین تکلیف پروژه های گلخانه ای استان مرکزی ظرف یک هفته آینده

تعیین تکلیف پروژه های گلخانه ای استان مرکزی ظرف یک هفته آینده

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه های گلخانه ای پروژه های گلخانه ای استان مرکزی ظرف یک هفته آینده تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی گفت: پروژه های گلخانه ای اولویت اساسی وزارت جهاد کشاورزی است و باید با توجه به این مهم بستر اجرای این پروژه ها تسریع یابد.

وی ادامه داد: ستاد اجرایی توسعه بخش کشاروزی استان مرکزی در سال جاری 33 پروژه گلخانه ای را با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان تصویب کرده که متاسفانه تا کنون تنها 5 پروژه برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده اند.

استاندار استان مرکزی گفت: هیچ کس حق ندارد با ارائه نظریه های غیر کارشناسی در مسیر اجرای پروژه های گلخانه ای مانع تراشی کرده و مانع تحقق اهداف عالیه دولت در این بخش شود.

شعبانی فرد یادآور شد: موفقیت پروژه های گلخانه ای در بخش افزایش ظرفیت تولیدات بخش کشاورزی و اشتغالزایی در دنیا ثابت شده است و طرح مسئله ای تحت عنوان عدم توجیه اقتصادی این پروژه ها یک حرف غیر کارشناسی است.

وی تاکید کرد: مدیرانی که امروز در کرسی مدیریتی خود تلاشی در راستای حل مشکلات مردم نمی کنند آگاه باشند که این کرسی را از صدقه سر مردم دارند و دور از انصاف است که این چنین نسبت به حل  ممشکلات مردم بی تفاوت باشند.

استاندار مرکزی گفت: اجرای پروژه های گلخانه ای کشور را برای رویارویی با فقر غذایی سال 2014 آماده می کند و وظیفه همه مسئولین ذیربط است که این مسئله را جدی بگیرند.

کد مطلب 1804115

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