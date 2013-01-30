کشوربا کاهش 6 درصدی جمعیت جوان روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر؛ حسین معتمدنیا صبح چهارشنبه درسومین جشنواره تجلیل ازبرترین دستگاه های اوقات فراغت که در سالن اجتماعات بنیاد نخبگان استان کرمانشاه برگزار شد گفت: براساس آمارسال 1385 رشد جمعیت کشور در مقایسه باسال 1390 با رشد منفی 6درصد ی روبرو است که این امر یک هشدار برای کاهش جمعیت جوان در کشوراست.

وی بیان کرد: ما باید برنامه های اوقات فراغت جوانانمان را براساس نیاز های آنها و در جهت مشکلات پیش روی آنها تنظیم کنیم.

وی درادامه بیان داشت: حل کردن مشکلات فرآروی جوانان و برنامه ریزی برای اوقات فراغت آنان کاری است که از عهده یک سازمان یا دستگاه تنها برنمی آید.

معتمدیان تصریح کرد: ما امروز دارای قشر عظیمی از جوانان در کشورمان هستیم ، جوانانی که دارای نیاز های متعدد و متنوعی هستند.

وی همکاری ،مشارکت و استفاده کردن از همه ظرفیت های موجود دستگاه ها ،ادارات و خانواده ها را در حل این امر ضروری دانست .

وی اظهار داشت:هشت سال پیش سند منشور تربیتی نسل جوان کشورتدوین شد و به رویت رهبر معظم انقلاب نیز رسید.

معتمدیان تصریح کرد: در سال های پیشین به زمانی که افراد کاری براری انجام دادن نداشتند اوقات فراغت می گفتند اما اکنون بعد از بررسی های علمی، دینی و اخلاقی اوقات فراغت را دست کشیدن از کاری و پرداختن به فعالیت دیگری می نامند.

مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: برنامه های اوقات فراغت جوانان با توجه به تهدید های نرمی که به وجود آمده است باید متفاوت تر از گذشته برنامه ریزی شود.

معتمدیان تصریح کرد: براساس آمارسال 1385 رشد جمعیت کشور در مقایسه باسال 1390 با رشد منفی6 درصد روبرو است که این امر یک هشدار برای کاهش جمعیت جوان در کشوراست.

وی از تمامی افرادی که در امر اوقات فراغت پیشکسوت هستند خواست تا در این امر به همکاری بپردازند.

وی گفت:سال جاری در راه اندازی پرتال اوقات فراغت به دلیل کمبود منابع مالی نتوانستیم موفق عمل کنیم .

مدیرکل دفترهماهنگی و ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان کشورگفت: اعتماد سازی و آگاهی بین مسئولین و خانواده ها را امری لازم جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان عنوان کرد.

