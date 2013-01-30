کاندیداها برنامه و تیم معرفی کنند/واکنش به اظهارات عسگراولادی

علیرضا زاکانی ظهر چهارشنبه در حاشیه حضور در جمع دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت توجه به ظرفیت های کشور اظهارداشت: خوشبختانه در کشور ظرفیت و استعدادهای فراوانی داریم که باید از همه آنها استفاده کرد.

وی افزود: انتخابات ریاست جمهوری آنقدر بزرگ و مهم است که باید افرادی قوی و توانمند و متعهد وارد کار شوند تا با مشکل مواجه نشویم.

زاکانی بیان کرد: نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامه کاری خود را ارائه کنند و با معرفی تیم اجرایی مردم را با دیدگاه و توانمندی خود آشنا کنند.

با حضور اصلاح طلبان معتقد به نظام مخالف نیستیم

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح طلبان جایی در دولت آینده خواهند داشت گفت: معتقدم باید از همه ظرفیت های کشور و کسانی که معتقد به نظام هستند استفاده کرد و این که در کابینه باشند یا نه موضوع دیگری است که منتخب مردم باید اعلام نظر کند اما هر کس قبول مسئولیت کرد نباید شرکت سهامی راه بیندازد زیرا این کار غلط است بلکه باید یک کابینه منسجم، فعال، خردمند با اندیشه شکل گیرد تا نوکری مردم را بکنند و تبعیت جدی از رهبری داشته باشند.

در شرایط تهدید انقلاب اصولگرایان با یک نامزد وارد شوند

زاکانی در خصوص مشکلات اقتصادی کشور هم بیان کرد: مدلی که ما به آن معتقدیم این است که اساس کار حفظ جهت گیری های اصولگرایان در کشور و اصلاح جدی امور و کاستی ها و نواقص موجود باشد و بقیه امور تحت لوای این محور شکل بگیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: باید این مسائل مهم مورد توجه اصول گرایان قرار گیرد که با عزم جدی برای حل مشکلات مردم اقدام کنند لذا هر چیزی که این جهت گیری در کشور را تحت تاثیر قرار دهد اشتباه و آسیب رسان است .

وی افزود: اگر در شرایط کنونی جهت گیری اصولگرایان کشور تهدید نشود، راه تکثر و ارائه سلائق مختلف اصولگرایی باز است، هم از باب ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و هم حضور گسترده مردم و طرح سلائق مختلف، اما در غیراین صورت و در شرایط تهدید انقلاب، باید یک نامزد از سوی اصول گرایان معرفی شود.

زاکانی تصریح کرد: با استفاده از نظرات کارشناسی مختلف باید برای اداره بهتر امور جامعه و ایجاد تحول و پیشرفت در جامعه اسلامی و خدمت شایسته تر به مردم وارد صحنه انتخابات شد.

اعتقاد به مبانی اسلامی و داشتن برنامه و تیم قوی

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در خصوص ویژگی های نامزد ریاست جمهوری آینده نیز یادآورشد: کاندیدای دوره بعدی باید یک پیوستگی جدی و اعتقادی به مبانی اجتهادی اسلام ناب و اندیشه امام و رهبری داشته باشد و تلاش وی معطوف به این باشد که برنامه های برخاسته از این مبانی دینی را پیگیری کند.

وی افزود: نامزد ریاست جمهوری لازم است برنامه های راهگشایی برای تحول و زمینه سازی یک دگرگونی مثبت در جامعه را داشته باشد و با سعه صدر از همه امکانات و ظرفیت موجود جامعه استفاده کند و با توان اجرایی بالا گره گشایی از مشکلات مردم را با جدیت دنبال کند و تابع ولایت فقیه باشد.

سخنان عسگراولادی، شخصی است و اشکال دارد

زاکانی در خصوص سخنان اخیر عسگراولادی در خصوص بری بودن موسوی و کروبی از سران فتنه اظهارداشت: آقای عسگر اولادی نظر شخصی خود را در این زمینه مطرح کرده و از اساس هم محل اشکال جدی است اما از آنجا که ایشان فردی آزاده و نقد پذیر هستند باید با نقد منصفانه از باب انصاف با این سخنان برخورد شود.

وی در خصوص نقش اصول گرایان در ایجاد مشکلات اقتصادی اخیر کشور یادآورشد: باید مشکلات اقتصادی واکاوی شود و حتما اگر سهمی مربوط به اصول گرایان بود بپذیرند و جبران کنند.

زاکانی تصریح کرد: این نیست که این نگاه صفر و صدی باشد چندین عامل باید واکاوی شود و سهم اصولگرایان مشخص و به مردم اعلام شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعلام پنج برابری شدن یارانه ها خرید رای نیست گفت: این کار غیر کارشناسی است و شاید بهترین نظر این باشد که کاری غیرتخصصی و در حد یک شعار است.

نگفته ام کاندیدا می شوم/دولت به آقای مشایی علاقمند است

زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری افزود: نگفته ام که برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شوم.

وی در خصوص کاندیدای احتمالی دولت هم بیان کرد: دولت علی الظاهر به آقای مشایی علاقمند است اما در مورد تائید شدن این نامزد احتمالی باید شورای نگهبان نظر بدهد.

وی در خصوص ضعف مدیران اجرایی و ضرورت توجه به چند اصل در انتخاب مسئولان بیان کرد: در انتخاب مدیران باید سه ویزگی لحاظ شود که دانش تخصص آن حوزه، معرفت به مبانی اسلامی و داشتن اخلاق و سعه صدر و داشتن جوهره کار ضروری است و هر کدام از این ویژگی ها در مدیری نباشد کار لنگ خواهد زد.