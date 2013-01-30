  1. جامعه
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

فارسی ششم ابتدایی به ۳ بخش تقسیم شد

فارسی ششم ابتدایی به ۳ بخش تقسیم شد

شورای عالی آموزش و پرورش در هشتصد و هفتاد و هشتمین جلسه اش تصویب کرد که درس فارسی ششم ابتدایی به ۳ بخش قرائت فارسی، دیکته و انشاء تقسیم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هشتصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، با مصوب شدن تفکیک درس فارسی پایه ششم ابتدایی به 3 بخش قرائت فارسی، دیکته و انشاء، مقرر شد در جدول برنامه‌ریزی درسی 2 ساعت در هفته به قرائت فارسی و دیکته و یک ساعت به انشاء اختصاص یابد.

در ابتدای این جلسه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گزارشی اجمالی از فعالیتها و اقدامات این وزارتخانه در راستای تجهیز مدارس به فناوریهای نوین آموزشی، هوشمندسازی مدارس، تولید محتوا، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و توانمندسازی معلمان در حوزه IT ارائه داد.

در این نشست بر توسعه فعالیتهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات در 2 حوزه کمی و کیفی و بازنگری سند فاوا در آموزش و پرورش همچنین تولید سندی برای تبیین اهداف،‌ مبانی، اصول، استانداردها و کارکرد مدارس هوشمند تأکید شد.

در ادامه این جلسه، طرح جامع توسعه و ترویج اقامه نماز در مدارس مورد بررسی و طبق سنوات گذشته بندی دیگر از این طرح مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

کد مطلب 1804122

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها