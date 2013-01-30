به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه به همت خانه موزه دکتر علی شریعتی و همکاری بنیاد دکتر شریعتی، پنجشنبه 12 بهمن با 40 اثر در خانه موزه شریعتی افتتاح می‌شود و تا 22 بهمن آماده بازدید شهروندان است.



این نمایشگاه به بهانه پایان سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی "گزاره سی و سه" نامگذاری شده است و در آن به بازنمایی نگرش و دیدگاه هنرمندان و گرافیست‌های کشورمان در طراحی پوسترهای شریعتی با موضوعات مختلف در سی و سه سال گذشته پرداخته است.



در این نمایشگاه رو جلد تعدادی از نشریات با موضوع دکتر شریعتی، پوستر شریعتی در زندان، پوسترهایی با موضوع جملات دکتر در خصوص شهید و پوسترهای برگزاری سالروز درگذشت دکتر شریعتی در شهرهای کرمان، یزد، همدان، رامسر، مشهد و کشورهای هند و فلسطین که اکثر آنها مربوط به سال‌های اولیه درگذشت وی است به نمایش گذاشته می‌شود.



شهروندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به خانه موزه دکتر شریعتی واقع در خیابان جمالزاده شمالی، نرسیده به خیابان دکتر فاطمی، کوچه نادر، پلاک 9 مراجعه کنند.