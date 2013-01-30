10 طراح گرافیک از داوری "کتاب سیاه" انصراف دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات 10 نفره داوران بخش گرافیک "کتاب سیاه" در بیاینه‌ای اعلام کرد: برای آگاهی طراحانی که آثارشان را برای کتاب سیاه فرستاده‌اند، اعلام می‌داریم که به دلیل رعایت نکردن استانداردها و موازینِ معمول، هیچگونه مسئولیتی، اعم از داوری یا ویرایش این کتاب را نمی‌پذیریم و با آن همکاری نمی‌کنیم.



این بیانیه به امضای آیدین آغداشلو، فرزاد ادیبی، محمد اردلانی، صادق بریرانی، پریسا تشکری، ابراهیم حقیقی، مهدی سعیدی، قباد شیوا، رضا عابدینی و مسعود نجابتی رسیده است.



"کتاب سیاه" بانک اطلاعات هنرمندان تجسمی ایران است که در بخش طراحان گرافیک این کتاب 10 هنرمند کار گردآوری و داوری آثار را بر عهده داشتند.