به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه‌های زاهدان، یزد، کرمان، نیشابور، همدان، شوشتر و دانشگاه الزهرا (س) تهران میزبان کارگاه‌های آموزشی هنر مقاومت در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی شدند.



این کارگاه‌های آموزشی که در بهمن ماه آغاز به کار کرده‌اند با استقبال گسترده دانشجویان و دانشگاهیان روبرو شده‌اند.



محمد حبیبی دبیر اجرایی سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت درباره برپایی این کارگاه‌های آموزشی گفت: طی تعامل و رایزنی‌های صورت گرفته با دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور، برنامه کارگاه‌های آموزشی برای 7 دانشگاه از استان‌های مختلف کشور نهایی شده و طبق‌ این برنامه 7 کارگاه آموزشی در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی با موضوع مقاومت در این دانشگاه‌ها برپا شده است.



وی افزود: در دانشگاه نیشابور برای دو رشته نقاشی و هنرهای حجمی کارگاه آموزشی داریم که با استقبال دانشجویان نیز مواجه شده‌اند. کارگاه دانشگاه الزهرا(س) با موفقیت پشت سر گذاشته شده و کار در 6 دانشگاه دیگر همچنان ادامه دارد.



سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت با دبیری حبیب الله صادقی تا 20 اسفند 1391 پذیرای آثار شرکت کنندگان در بخش‌های دوازده‌گانه هنرهای تجسمی است.