  1. هنر
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

در جشنواره هنر مقاومت/

هفت دانشگاه کشور میزبان کارگاه‌های آموزشی می‌شوند

هفت دانشگاه کشور میزبان کارگاه‌های آموزشی می‌شوند

سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت در 7 دانشگاه سراسر کشور کارگاه آموزشی هنرهای تجسمی برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه‌های زاهدان، یزد، کرمان، نیشابور، همدان، شوشتر و دانشگاه الزهرا (س) تهران میزبان کارگاه‌های آموزشی هنر مقاومت در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی شدند.

این کارگاه‌های آموزشی که در بهمن ماه آغاز به کار کرده‌اند با استقبال گسترده دانشجویان و دانشگاهیان روبرو شده‌اند.

محمد حبیبی دبیر اجرایی سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت درباره برپایی این کارگاه‌های آموزشی گفت: طی تعامل و رایزنی‌های صورت گرفته با دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور، برنامه کارگاه‌های آموزشی برای 7 دانشگاه از استان‌های مختلف کشور نهایی شده و طبق‌ این برنامه 7 کارگاه آموزشی در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی با موضوع مقاومت در این دانشگاه‌ها برپا شده است.

وی افزود: در دانشگاه نیشابور برای دو رشته نقاشی و هنرهای حجمی کارگاه آموزشی داریم که با استقبال دانشجویان نیز مواجه شده‌اند. کارگاه دانشگاه الزهرا(س) با موفقیت پشت سر گذاشته شده و کار در 6 دانشگاه دیگر همچنان ادامه دارد.

سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت با دبیری حبیب الله صادقی تا 20 اسفند 1391 پذیرای آثار شرکت کنندگان در بخش‌های دوازده‌گانه هنرهای تجسمی است.

کد مطلب 1804127

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