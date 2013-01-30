حل مسئله بحرین نیاز به گفتمان سیاسی دارد/ اذعان به حضور تروریست ها در سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان در نشست خبری مشترک ظهر امروز، چهارشنبه 11 بهمن ماه با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما یک سنت خوبی داریم که به صورت دوره ای یک بار در تهران و بار دیگر در مسقط ملاقات می کنیم و همه این برای مشورت، رایزنی و بررسی روابط دوجانبه فی ما بین در همه زمینه ها است و همان طور که می دانیم مجموعه ای از کمیته ها و فعالیت ها در این اجلاس ها بین من و آقای صالحی شکل گرفته است و ما به بهترین مسائلی که در این کمیته ها مورد بحث قرار گرفته می پردازیم.

وی افزود: روابط دو کشور از یک پشتیبانی مستمر برخوردار است و قوی و دارای شفافیت و صداقت است.



بن علوی درباره دیدار با صالحی خاطر نشان کرد: در این ملاقات به مسائل مختلف از جمله موضوعات مربوط به منطقه، خارج از منطقه و خاورمیانه پرداختیم که هر دو کشور متقن هستیم که تلاش ها باید برای خاموش کردن هر آتشی در هر جایی فراهم شود تا زمینه های مناسب و فرصتی برای آشتی و خاموش کردن نقاط اختلاف فراهم شود.



وی ادامه داد: ایران یک کشور محترم و دارای تاریخ و مبارزه طولانی است و می تواند در این میان نقش ویژه ای داشته باشد که باید انجام دهد.

وزیر امور خارجه عمان اظهار داشت: یقین کامل داریم که تلاش های جمهوری اسلامی ایران به دلیل مهارت های مختلف نشان از نقش حیاتی این کشور دارد.



بن علوی گفت: باید در چارچوب مورد توافق مشورت ها ادامه داشته باشد و بدون شک مشورت تا این اندازه دوستانه مورد قدردانی خواهد بود و فرصت را فراهم می کند تا برخی از مسئولین را نیز ملاقات کرده و برای ادامه رایزنی ها در ارتباط با موضوعات مختلف گفتگو کنیم.



وی خاطر نشان کرد: اگر در برخی از مسائل متفق القول نشویم ، اندیشه و فکر می کنیم ممکن است در مورد هر موضوعی ما یک نظر و ایران نظر دیگری داشته باشد شاید در نظر ما و یا نظر جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی حاصل شود لذا آنها را بررسی می کنیم. این قاعده ای است که در آن حرکت می کنیم.



بن علوی در پاسخ به سئوال خبرنگار العالم درباره امکان برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 در مسقط گفت: همان طور که وزیر خارجه ایران نیز اشاره کرد کشورهایی هستند که میزبان این جلسات بوده اند و این کشورها باید بین خود توافق کنند که اجلاس آینده در کدام کشور برگزار شود.



وی تاکید کرد: از طرف خودمان می گویم که ما در این لیست نیستیم و تمایلی هم نداریم که در این لیست قرار گیریم.



وزیر امور خارجه عمان در پاسخ به سئوال خبرنگار المیادین در این باره که به اجلاس ژنو و معارضه سوریه به عنوان شورای همکاری چگونه نگاه می کنید بیان کرد: آن چیزی که اکنون در سوریه رخ می دهد ناراحت کننده است و بهترین کار این است که همه برای دستیابی به یک دیدگاه مفید برای آینده ملت سوریه دست به دست هم بدهند.



بن علوی تصریح کرد: برای رسیدن به یک راه حل که بشار اسد نیز به آن اشاره کرد پیشنهاداتی از گذشته وجود داشته که از سوی اتحادیه عرب مطرح شده ، پیشنهاداتی نیز از طرف معارضین مطرح و پیشنهادی هم از طرف اعضای دائم شورای امنیت عنوان شده است اما در حال حاضر در سوریه زمینه به گونه ای است که امکان اجرای چنین پیشنهاداتی وجود ندارد.



وی تاکید کرد: باید از بین این پیشنهادات موردی که به اتفاق همه افراد برسد را اجرا کرد در حال حاضر شورای امنیت یک نقطه مرکزی در این مسئله است اما توافقی در شورای امنیت وجود ندارد و فرستاده بین المللی عرب نیز برای ایجاد زمینه لازم بین اعضای شورای امنیت به ویژه 5 عضو تلاش می کند تا بتوان یک راهکار جدیدی به دست آورد که برای طرف های سوری نیز مفید باشد.



بن علوی خاطر نشان کرد: نقاط بزرگ زیادی وجود دارد که می توان گفت مورد توافق قرار گرفته است. از جمله می توان به تشکیل دولت مورد توافق، دارای صلاحیت های گسترده که زمینه و نقشه ای را برای آماده کردن فضای مورد نیاز سوریه در دست دارد، است.



وزیر امور خارجه عمان تصریح کرد: بازسازی سوریه ، ایجاد آشتی بین طرف های مختلف ملت این کشور ، پاسداری از امنیت در منطقه و کمک به سوری ها که اکنون در داخل کشور یا خارج از کشور پناهنده شده اند از جمله موضوعات مورد توافق طرفین بوده است.



بن علوی همچنین در پایان این نشست در ادامه صحبت های وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص بحرین گفت: بنده با آقای صالحی اختلافی ندارم ولی تشابهی بین بحرین و سوریه وجود ندارد.



وی با اشاره به اینکه سوریه حالت جنگ دارد و این جنگ هر چه باشد در این کشور است، گفت: البته تروریست ها و سازمان های تروریستی نیز وجود دارند اما این مسئله در بحرین نیست.



بن علوی افزود: در بحرین اختلافاتی بین حکومت و تشکیلات سیاسی وجود دارد و این مسئله نیاز به گفتمان سیاسی میان دولت بحرین و این سازمان ها و تشکیلات دارد.



وی تاکید کرد: اکنون گفتمانی میان پادشاهی بحرین و رهبران این تشکیلات در چارچوب محیط زیستی بحرین به گونه ای که بتواند به اهداف دسترسی یابد ایجاد شده است.



وزیر امور خارجه عمان خاطر نشان کرد: ما آرزو و حمایت می کنیم که آنها به توافق برسند و همه ملت و پادشاهی بحرین بتوانند در جهت توسعه کشور و تحقق امنیت کار کنند. این منفعت همه است و بحرین به عنوان یک کشور از دهه 20 قرن گذشته که دارای فرهنگ ملی است و مرکز مهمی برای تجارت و ارتباطات در منطقه و همه کشورهای حوزه خلیج فارس بوده است.