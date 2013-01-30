یک فعال دانشجویی: دولت دنبال رای قشر خاکستری است/ ثمره:هدفمندی انتخاباتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، «میز انتخابات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل» که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری 92 تشکیل شده است ، چندی پیش اعضای این میز با ثمره هاشمی، مشاور رئیس جمهور دیدار و ضمن بیان دیدگاه های خود، سوالات خود را با وی در میان گذاشتند.

در ابتدای این جلسه محمد رضایتی دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در تحلیلی از شرایط کشور گفت: آن چیزی که الان و چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بیشترین اهمیت را دارد این است که راهبرد گفتمانی برای انتخابات چه خواهد بود؟

وی اظهار داشت: با توجه با این که انقلاب های منطقه هم رخ داده است هر نظامی برای اینکه خودش را اثبات بکند باید مقوله مشروعیت و کارآمدی خود را ثابت کند. نظامی که نتواند به این دو سوال پاسخ اساسی دهد با چالش های مختلفی مواجه می شود.

علیرضا کریمی- دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل نیز گفت: اولین و مهمترین دلیلی که انتخابات در شرایط فعلی برای ما اهمیت دارد این است که ما در پیچ بزرگ تاریخی قرار داریم و این پیچ بزرگ تاریخی وابسته به این است که رئیس جمهور آینده ایران چه کسی خواهد بود. می تواند رئیس جمهوری باشد که با بعضی از مبانی انقلاب اسلامی زاویه داشته باشد و یا این که می تواند رئیس جمهوری باشد که صد در صد در این مسیر حضور داشته باشد.

کریمی اظهار داشت: تحلیل ما از انتخابات سال آینده این است که یک انتخاباتی خواهیم داشت شبیه به انتخابات سال 84؛ یعنی تکثر در گروه های سیاسی، تکثر در کاندیداها را خواهیم داشت و این باعث شده که همه گروه ها و افراد مختلفی بخواهند خودشان را مطرح کنند و یک لیست 52 نفره ای از کسانی که احساس تکلیف کرده اند و احساس وظیفه کرده اند برای ریاست جمهوری در سایت ها دیده شود اما مطمئنا در انتخابات تعداد به مراتب کمتر خواهد شد.

در ادامه معین رئیسی عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در انتقاداتی از دولت گفت: ما از وضعیت فعلی دولت نقدهای جدی داریم و این نقدها از جنس نقدهای سیاسیون به جهت گرایش سیاسی شان نیست. اینها بیشتر از سر دلسوزی است.

رئیسی در کنایه ای گفت: آقای احمدی نژاد در سال 84 از سمت راست گفتمان آقای مصباح آمدند ولی متاسفانه الان از سمت چپ این گفتمان بیرون زده اند. ما فکر نمی کردیم که آقای رحیمی به عنوان معاون اول ایشان انتخاب شوند یا به آقای مرتضوی اینقدر بها داده شود. در سال 88 مقام معظم رهبری در نامه ای به آقای احمدی نژاد به این مضمون گفتند که نگذارید حزب اللهی ها دلسرد شوند که متاسفانه الان این اتفاق افتاده است. ما در سال 84 آقای احمدی نژاد را نماد و پرچمدار سیاستمداران حزب اللهی فراتر از تحزب می دیدیم اما اتفاقهایی که در این چند سالهای اخیر رخ داده است خیلی بد بوده ما از آن جهت با شما صحبت می کنیم که هنوز شاید به همان شکل مانده اید.

وی با بیان اینکه ما سوالاتی از شما داریم افزود: آقای احمدی نژاد برخلاف اینکه گفتند که من در انتخابات دخالت نمی کنم ولی مدت هاست که به آن فکر می کنند و ما از این جهت از شما می پرسیم که ورود دولت به انتخابات 92 چگونه خواهد بود و امیدواریم این ورود به صحنه انتخابات برای نظام مخرب نباشد.

علی عبدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران نیز گفت: روزی افتخار دولت گشتن با افرادی چون سعید قاسمی ها و بچه حزب اللهی ها و بچه های جبهه و جنگ بود اما امروز مثلا افتخار برخی ها گشتن با هدیه تهرانی هاست بالاخره ما نمی توانیم این تضاد عملکرد را توجیه کنیم دولت از ابتدا به همین ها معتقد بود؟ چرا صراحتا اعلام نمی کرد امروز به رای احتیاج دارد و به دنبال رای قشر خاکستری است؟یا اینکه به مرور زمان نظر دولت عوض شده است؟ دولتی که مد نظر شماست در آینده چه تفاوت هایی با دولت فعلی دارد؟

ثمره هاشمی در ابتدای جلسه با بیان ویژگی های پیامبر اسلام که در قرآن آمده است گفت: رییس جمهور نیز باید این چنین باشد مثلا غمخوار مردم بودن، شجاعت، توکل، نسبت به مومنین رئوف تر باشد، باید به مردم امید دهد، باید بتواند ماشین بزرگ هدایت کشور را براند و پتانسیل اجرایی داشته باشد.

وی همچنین گفت: در تحلیل وضعیت کشور باید به این نکته توجه کرد که آرمان های انقلاب تغییر نکرده است همچنین دشمنی دشمنان نیز تغییر نکرده است چه بسا دشمنی ها بیشتر هم شده است چون تصور داشتند که همان سالهای ابتدایی زمانی که ما درگیر جنگ داخلی بودیم آن هم با ارتش نظام یافته ای که چندین هزار نفر رو کشتند و بعد از آن جنگ شد نظام سقوط می کنند اما دیدند این نشد لذا دشمنی بیشتر شده است امروز ما در مواضع دشمن نمی بینیم که به دنبال پیشرفت انقلاب باشند یا در روندشان اصلاحی صورت گرفته باشد.

وی در رابطه با انتخابات گفت: البته قبل از ذکر این سه مطلب باید بگویم که در دولت ما بر روی ریاست جمهوری آینده هیچ بحثی نکرده ایم و صرفا دنبال کار خودمان هستیم با توجه به این مقدمه باید بیان کنم که سه مطلب حائز اهمیت یکی این است که سازماندهی آرمانی و سیاسی جبهه ها را باید خوب بشناسیم و خوب ببینیم. دوم بحث گفتمان انقلاب اسلامی است این گفتمان قابل تغییر نیست هرچند در برخی از موارد برخی کمرنگ تر شده و برخی پررنگ تر ولی تغییر نکرده است لذا وظیفه الان ما این است که مشخص کنیم در حال حاضر به کدام آرمان نیاز بیشتری داریم چیز جدیدی در آرمان ها پیدا نمی کنید اما توضیح و شفاف سازی آن ها بسیار مهم است و بررسی این که چقدر این معیار ها توانست اجرا شود مثلا عدالت از آرمانهایی است که همه پیامبران در پی آن بودند امروز هم باید این را بررسی کرد که دولت و قوه اجرایی چه حد به این عدالت نزدیک شده اند و دولت بعدی باید چند گام دیگر در این عرصه بردارد.

ثمره تاکید کرد: نکته دیگر بحث اطاعت از مقام معظم رهبری است در این دوره من معتقدم که پیکان دشمن و اصناف داخلیشان به سمت مقام معظم رهبری است. لذا ما باید با هوشیاری کامل به گونه ای عمل کنیم که در دام دشمن نیفتیم. به نظر من فرمایشات ایشان یک شاخص و راهنماست برای درک بهتر اهمیت ایشان باید نگاهی به نحوه عملکر ایشان در فتنه 88 بیاندازیم تا ابعاد توانایی ایشان روشن تر شود لذا باید معیار ما مقام معظم رهبری باشد.

وی افزود: شما فرمایشات سال 91 ایشان درباره دولت را ببنید می فرمایند تمام این هجمه ها به دولت به خاطر آرمان خواهی دولت است بنا بر این انتقادها باید منصفانه باشد.

مشاور رئیس جمهور در پایان گفت: در بحث یارانه ها باید کارهای بیشتری صورت بگیرد اینکه ما وقایع 5 ماهه اخیر را ناشی از هدفمند کردن یارانه ها ببینیم این بی انصافی است. اگر بخواهم یک نمونه از مزایای هدفمندی را اشاره کنم بحث بنزین است اگر هدفمندی صورت نمی گرفت ما اکنون باید 18 میلیارد دلار اضافی برای بنزین مصرفی می پرداختیم و این برای کشور ناممکن بود و ما در همین یک مقوله زمین می خوردیم اما الان ما داریم به همین میزان صرفه جویی می کنیم و این به خاطر هدفمندی یارانه هاست.

وی گفت: در آخر هم عرض کنم اینکه بگوییم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در واقع به خاطر انتخابات است درست نیست چرا که رییس جمهور از اول به دنبال این طرح بودند این موضوع تازه ای نیست که 5 ماه به انتخابات بخواهند مطرح کنند و بهره برداری سیاسی از آن کنند. اما نکته ای که شما باید مد نظر داشته باشید این است که به جای پرداختن به مصداق و بررسی آدمها به دنبال تبیین شاخص باشید و شاخص ها را دنبال کنید و افراد را با آنها تطبیق دهید ما از کجا خبر داریم شاید خداوند به برکت کارهای خالصانه و انقلاب اسلامی فردی را پیش روی ما قرار داد که به شاخص ها نزدیکتر بود و ما تا به حال به وی توجه نکرده باشیم.