تناقض رفتار با سوریه و بحرین نشانه استفاده ابزاری از مسایل سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان ظهر امروز چهارشنبه 11 بهمن ماه در نشست خبری مشترک یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان ضمن خوشامد گویی به وی گفت: روابط ایران و عمان ویژه است. در بعد سیاسی بهترین روابط را داریم و به طور مستمر با یکدیگر رایزنی می کنیم .

وی با اشاره به اینکه در خصوص مسایل منطقه ای و بین المللی رایزنی می کنیم گفت: در خیلی از موارد اتفاق نظر داریم البته مثل هر دو کشور دیگری ممکن است در مواردی نیز نظرات متفاوتی داشته باشیم اما تا امروز شاهد رشد روزافزون هم در روابط سیاسی و هم روابط در ابعاد دیگر مانند اقتصادی، تجاری و رابطه بین مردم هستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: از پادشاه عمان به دلیل مواردی که بنا به درخواست ما ورود پیدا کردند و توانستند برخی از مسایل و پرونده های مزمنی را که وجود داشت را با درایت خود و دولت شان را حل کنند تشکر می کنیم. آخرین مورد آزادی آقای تاجیک بود که 6 سال در انگلیسی در بند بودند.

وی با اشاره به اینکه امروز نیز بحث مفصلی در خصوص مسایل منطقه ای و بین المللی با وزیر امور خارجه عمان داشتیم تصریح کرد: تحولات منطقه بسیار حساس است و نیازمند به معاشرت ها و رایزنی های کشورهای منطقه هستیم تا خدایی نکرده حادثه ای خارج از توقعات و انتظارات کشورهای منطقه رخ ندهد که آثار سلبی آن در کل منطقه و جامه بین المللی مترتب شود.

صالحی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که تحولات به گونه ای پیش رود که همراه خود صلح و ثبات و امنیت منطقه را تضمین کنند. ما معتقدیم کشورهای منطقه قادر هستند بدون نیاز به دیگران و کشورهای خارج از منطقه مشکلات را در درون خود حل و فصل کنند.

وی ادامه داد: با وزیر خارجه عمان در خصوص مسایل دو جانبه نیز بحث کردیم که در این بعد نیز روابط ما روز به روز رو به گسترش است و چند ماهی است که پرواز مستقیمی بین تهران و مسقط برقرار شده که این امر گویای توسعه روابط در جنبه های دیگر غیرسیاسی است.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار العالم درباره مذاکرات ایران با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در خصوص سوریه و اینکه تلاش های ایران به کجا رسیده است، گفت: در خصوص سوریه هم در رایزنی مستمر و فراگیری با تعداد زیادی از کشورها هستیم.

وی افزود: در آدیس آبابا فرصتی بود تا با برخی از مسئولان کشورهای مختلف در این خصوص صحبتی داشته باشیم و فکر می کنیم راه حلی جز این که معارضه و حکومت سوریه گفتگو کنند و دولت انتقالی تشکیل دهند و به صورت سوری – سوری مساله را حل کنند وجود ندارد.

وی ادامه داد: قریب دو سال از بحران سوریه می گذرد و مردم این کشور هستند که دچار مشکلات شده اند. دیگر بر کسی مخفی نیست و روشن است که کسانی که در سوریه فجایع به بار می آورند مزدورانی هستند که از خارج از سوریه آمده و مسلح شده اند و نه تنها در قبال حکومت می جنگند بلکه مردم بی گناه را نیز با فجایع و خرابی های خود در وضعیت بدی قرار داده اند.

صالحی با اشاره به تخریب سیلوها و کابلهای برق بیان کرد: آنها هر چیزی را که می تواند نفعش به مردم برسد نابود کرده اند. اگر دل کسی به حال مردم سوخته باشد این اقدامات را انجام نمی دهد. این چه نوع اظهار علاقه به مردم است.

وی با تاکید بر اینکه روشن شده که اتفاقات سوریه برای خیر مردم نیست بلکه برای اغراض سیاسی است خاطرنشان کرد: طبق اطلاعات به دست آمده از وضعیت میدانی در سوریه مردم در مقابل مزدوران ایستاده اند و هر جا را که دولت باز پس می گیرد مردم نگهداری می کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: برای مردم سوریه روشن شده که چه کسی به نفع و چه کسانی به ضررشان کار می کنند. ما شنیده ایم که بخش عمده ای از معارضه حقیقی در ژنو جلسه ای داشتند و به دنبال راه حلی هستند که به صورت مسالمت آمیز بحران سوریه را حل کنند.

وی تاکید کرد: شاهد رشد معارضه مسالمت جو در سوریه هستیم که به دنبال راه حل عقلانی و عملگرا و مصالح مردم هستند. امیدواریم این معارضه به گونه ای پیش رود که خواسته های خود را که در جهت منافع سوریه است محقق کنند.

صالحی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار المیادین در این باره که نقش کشورهای منطقه ای به ویژه ترکیه را در حوزه خلیج فارس به چه شکلی ارزیابی می کند، گفت: این یک امر طبیعی است که سیاست کشورهای منطقه باید در مسیر سیاست عملگرا قرار گیرد و اگر بخواهیم از واقعیت عملگرایی خارج شویم و وقایع را آن گونه که هست نبینیم دچار خطای سیاسی در تصمیم گیری می شویم.

وی افزود: دو سال از بحران سوریه می گذرد و شرایط به گونه ای بوده که هیچ یک از طرفین نتوانسته غالب شود.

وی خاطر نشان کرد: همان چیزی را که درباره سوریه می گوییم درباره بحرین نیز می گوییم و زمانی که اعلام می کنیم بر دولت ها است که خواسته های مردم را محقق کنند این مساله هم برای سوریه و هم بحرین است.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: ما در هیچکدام از دو مورد نگفته ایم که حکومت ها باید ساقط شوند. ما به صیانت کشورها اعتقاد داریم ولی باید خواسته های مردم نیز اجابت شود.

وی با اشاره به اینکه در سوریه به خاطر اغراض سیاسی که صورت گرفته بسیج بین المللی شده که باید حکومت برکنار شود بیان کرد: این در حالی است که در کشورهای دیگری که همان شرایط را دارند این حرف ها گفته نمی شود و این تناقض نشانه استفاده ابزاری از مسایل سیاسی برای رسیدن به خواسته های سیاسی است.

صلاحی ادامه داد: با مسئولین ترکیه نیز در حال رایزنی مستمر هستیم و همچنین با کشورهای مجاور و اطراف نیز رایزنی داریم و فکر می کنیم افکار عمومی جهان آرام آرام به حقایق نزدیک می شود .

وی تاکید کرد: معارضه ای که به صورت مسالمت جویانه رشد و بروز پیدا می کند دست بالا خواهد داشت و هیچ راه دیگری به غیر از مذاکره معارضه و حکومت متصور نیست.

صالحی گفت: با صحبت با اخضر ابراهیمی و برخی از کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیده ایم که کشورهای اروپایی نیز به همان نتیجه مذاکره بین معارضه و حکومت رسیده اند.