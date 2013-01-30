به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص افزایش مدت زمان اختصاص وام 20 میلیون تومانی برای خرید مسکن گفت: در گذشته وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن به خانه های با عمر 12 سال اختصاص می یافت اما بر اساس توافق انجام شده این مدت به 15 سال افزایش پیدا کرد.

وی افزود: این افزایش سیاست خوبی بود که با همکاری بانک مسکن به اجرا می رسد البته بانک مسکن قصد داشت تا برای خانه های 12 ساله 20 میلیون تومان و 20 ساله 10 میلیون تومان وام بدهد اما با پیشنهاد ما وام 20 میلیونی برای خانه های 15 ساله تصویب شد.

وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه این مصوبه از اول هفته آینده اجرایی می شود، گفت: در هفته های گذشته این موضوع مورد توافق قرار گرفت تا از هفته آینده به صورت رسمی اجرا شود.

وی در خصوص شرایط مسکن ویژه آتی شهر اظهار داشت: شرایط مسکن ویژه تهران تغییری نداشته است و کسانی که واجد شرایط هستند می توانند ثبت نام کنند.

نیکزاد افزود: تعداد پیمانکاران در تهرانسر افزایش پیدا کرده است و واحدها به صورت اسکلت فلزی و قالب تونلی در حال ساخت هستند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در مسکن ویژه 30 درصد قیمت زمین و هزینه ساخت از متقاضی گرفته می شود و تلاش مان این است که افزایش قیمت بیش از 120 میلیون تومان نباشد.

وی با بیان اینکه 70 درصد قیمت زمین به صورت تقسیطی دریافت می شود، گفت: برای رعایت حال متقاضیان بیش از 1 میلیون تومان هر قسط زمین نخواهد بود.

نیکزاد با بیان اینکه وزارت راه به دنبال این است که سال آینده مسکن ویژه تهران را تحویل مردم دهد، اظهار داشت: بنابراین افرادی که قصد خرید خانه در تهران را دارند می توانند با ثبت نام در مسکن ویژه واحدها را دریافت کنند.

وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه سال گذشته بالغ بر 80 هزار واحد مسکن مهر پردیس ثبت نام شد، گفت: 100 هزار واحد مسکن مهر در شهر پرند آماده است و در حال تکمیل تاسیسات زیر بنایی و روبنایی واحد ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر 100 هزار واحد در پاکدشت، دماوند، اسلام شهر، شهریار و واوان در دست ساخت است، گفت: این واحدها به صورت ویژه پیگیری می شوند تا به زودی به بهره بردار ی برسند.

نیکزاد درخصوص افزایش قسمت مسکن درتهران در سال جاری و سال آینده گفتَ: تمام ساخت و سازهایی که در مسکن مهر و بافت فرسود انجام می گیرد به این دلیل است که بازار مسکن ثبات لازم را داشته باشد اما اگر برخی قصد داشته باشند که بازار مسکن را مانند بازارهای دیگر به هم بریزند مطمئن باشند که ما از ابزارهای قانونی استفاده می کنیم.

وی گفت: اقداماتی مانند مالیات بر خانه های خالی و برمعاملات مکرر و همچنین بر زمین های بایر از اقداماتی است که وزارت راه درصورت عدم ثبات در بازر اجرایی می کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به اندازه متقاضیانی که در مسکن ویژه ثبت نام کرده اند مسکن می سازیم و مشکلی در خصوص ساخت و تحویل واحدها برای تهرانی ها نداریم.