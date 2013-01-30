بازدید از مناطق گردشگری همدان در دهه فجر رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق ظهر چهارشنبه در ستاد دهه فجر استان همدان با تاکید بر مستد سازی برنامه ها و صرفه جویی در اجرای برنامه ها، اظهار کرد: برخی دستگا های خدمت رسان در این ایام خدماتی را با تخفیف ویزه به مردم ارائه می دهند.

فرماندار همدان با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در برگزاری جشن های دهه فجر اضافه کرد: بازدید از مناطق تاریخی و دیدنی همدان در این ایام رایگان است.

قهرمانی مطلق گفت:700 برنامه فرهنگی، ورزشی در این ایام در سطح شهر همدان به اجرا در می آید.

وی از افتتاح 123 پروژه در شهرستان همدان خبر داد و گفت: این طرح ها مربوط به 22 دستگاه اجرایی بوده و 58 میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.

حسن قهرمانی مطلق از برپایی 27 مجتمع روستایی برای برگزاری جشن های این دهه خبر داد و گفت: گاز رسانی و بهسازی دو روستا و بهره برداری هشت پروژه نوسازی مدارس از جمله طرح های همدان است.

روحانیت محوری و مسجد محوری برنامه های دهه فجر مدنظر است

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در ستاد دهه فجر با تاکید بر روحانیت محوری و مسجد محوری برنامه های دهه فجر، گفت: روحانیون در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته و در جای جای این پیروزی رد پای روحانیت مشاهده می شود.

علی اکبر فامیل کریمی ادامه داد: جشن ها و مراسم دهه فجر باید در مساجد برگزار شده و جشنها و برنامه ها مسجد محور شود.

وی بر اهمیت وحدت و انسجام در اجرا و هماهنگی در برگزاری برنامه های این دهه تاکید کرد و افزود: خصیصه وحدت و هماهنگی و انسجام را باید در همه برنامه های این دهه مشاهده کنیم.

وی به پیشرفت های ایران اسلامی در رشته های مختلف علمی از جمله نانو و بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: با بیان این پیشرفت ها در برنامه ها و رساندن خبر موفقیت های کشور به گوش مردم می توان شور و نشاط و امیدواری را در جوانان به وجود آورد.

وی به افتتاح پروژه های اخیر از جمله ریل گذاری محور همدان - تهران اشاره کرد و گفت: افتتاح پروژه ها در ایام دهه فجر مکمل این گونه طرح هااست.

فامیل کریمی با بیان اینکه برای رسیدن به یک جامعه مطلوب باید کارهای زیادی انجام داد، افزود: استان همدان یکی از استان های پیشرو و تاثیر گذار در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

وی یادآور شد: در برنامه های دهه فجر باید مردم را با روحانیون تاثیر گذار در پیروزی انقلاب، آشنا کرد.

وی در پایان اکران فیم های جشنواره فیلم فجر در همدان را یکی از اساسی ترین برنامه های این ایام عنوان کرد.