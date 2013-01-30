تحویل 200 هکتار از اراضی کشاورزی دماوند به متقاضیان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجمع صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان دماوند ظهر چهارشنبه با حضور علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار شهرستان دماوند، سید محمد موسوی مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران، امام جمعه شهرهای آبسرد، رودهن، بومهن، پردیس و آبعلی و کشاورزان شهرستان برگزار شد.

علیرضا قاسمی فرزاد در این مراسم ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: امام خمینی(ره) توانست در قرن حاضر تحولی را ایجاد کند که در طول تاریخ بشریت کم نظیر بودو اگر مرور کوتاهی به دوران رژیم ستمشاهی داشته باشیم در می یابیم که این حکومت در دستان چند خانواده فاسد و فاسق قرار داشت و مردم در رنج و فقر و ستم به سر می بردند که حرکت عظیم انقلاب اسلامی که نشأت گرفته از قیام عاشورا بود به این دوران سراسر ظلم و سیاهی پایان داد و توانست یک بار دیگر معنویت و انسانیت را در جامعه حاکم سازد.

وی افزود: امروز به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران سایر ملل آزادیخواه جهان با تأسی از نهضت امام(ره) و هدایتگری خلف صالح او بیدار شده اند و یکی پس از دیگری خانه های ظلم و ستم را بر سر مستکبران خراب می سازند.

سربلندی امروز نظام به واسطه انقلاب اسلامی است

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند تصریح کرد: عزت، استقلال و سربلندی امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به واسطه انقلاب اسلامی و در همه عرصه ها شکل گرفته و امروز قدرت برتر منطقه و دنیا هستیم در حالی که هیچ نوع وابستگی به قدرتهای دیگر نداریم.

وی با اشاره به وضعیت کشاورزی در دوران طاغوت ادامه داد: این رژیم مزارع و باغات کشاورزی را از بین می برد و صنایع وابسته را در آن ایجاد می کرد تا وابستگی به غرب روز به روز بیشتر شود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این نگاه کاملاً تغییر کرد و تولید و رشد در همه زمینه ها مورد نظر قرار گرفت.

طرح توسعه کشاورزی از اقدامات ارزشمند دولت است

قاسمی فرزاد عنوان داشت: طرح توسعه کشاورزی که در سال گذشته مورد تصویب دولت قرار گرفت و در ابتدای سال جاری به اجرا درآمد، یکی از اقدامات ارزشمند دولت در راستای حمایت از تولید و بخش کشاورزی است.

وی اضافه کرد: در این طرح زمینهای مستعدی که در اختیار منابع طبیعی و یا مسکن و شهرسازی قرار دارد به منظور توسعه کشاورزی و تولید در اختیار فارغ التحصیلان و فعالان تولید بخش کشاورزی قرار می گیرد و از آنان حمایت می شود.

این مسئول بیان داشت: شهرستان دماوند یکی از پیشگامان اجرای طرح توسعه کشاورزی در کشور است و با کمکهای ویژه استاندار و معاونت برنامه ریزی استانداری تا کنون توانسته ایم دو هزار و 600 هکتار از اراضی قابل کشت شهرستان را شناسایی کنیم و در اولین گام در دهه مبارک فجر 200 هکتار آن به متقاضیان تحویل دهیم.

صندوق توسعه کشاورزی یکی دیگر از اقدامات حمایتی دولت است

وی افزود: صندوق توسعه کشاورزی نیز یکی دیگر از اقدامات حمایتی دولت است که با مشارکت کشاورزان و بهره برداران ایجاد شده و در شهرستان دماوند حدود 10 میلیارد و 680 میلیون ریال از طرف اعضا و 10 میلیارد و 550 میلیون از طرف دولت در این بخش سرمایه گذاری شده و با کارمزد بسیار پایین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و 10 میلیارد و 550 میلیون از طرف دولت در این بخش سرمایه گذاری شده و با کارمزد بسیار پایین در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.