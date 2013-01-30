خراسان جنوبی به مقصد سفر گردشگران تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد تسهیلات دائمی سفرهای نوروزی استان، با تاکید بر اهمیت سفرهای نوروزی در معرفی و شناخت استان، اظهارداشت: بر نامه ریزی ها در راستای تسهیلات نورزی باید کاربردی بوده و به درستی مدیریت شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از محل گذر سفر به مقصد سفر تبدیل شده است، افزود: در این راستا طی سال های گذشته اقدامات مناسبی برای معرفی جاذبه های گردشگری و طبیعی استان انجام شده است

رضایی از افزایش آمار مسافران نوروزی و تابستانی در این استان طی سال جاری خبر داد و گفت: برنامه ریزی ها باید به گونه ای انجام شود که تعداد مسافران در نوروز 92 افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی به جاذبه های گردشگری، تاریخی و مذهبی موجود در سطح استان، اشاره کرد و گفت: برای شناساندن و معرفی این جاذبه ها در سطح کشور و خارج از مرزهای کشور تبلیغات مناسبی انجام شده است.

رضایی با اشاره به اینکه تعطیلات نوروز و تابستان فرصت مناسبی برای رونق گردشگری در استان است، تصریح کرد: باید امکانات و زیرساخت های مورد نیاز مسافران به گونه ای فراهم شود که تعداد مسافران به پایداری نسبی برسد.

وی بر ساماندهی و مدیریت اماکن اقامتی، مساجد و امکان محل گذر مسافران در سطح محورهای مواصلاتی سطح استان تاکید کرد و بیان داشت: خراسان جنوبی محل گذر مسافران و زائران امام رضا(ع) بوده و باید امکانات در خور شان این مسافران ارائه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در پایان خواستار برنامه ریزی های جامع و ساماندهی امکانات مربوط به تسهیلات نوروزی از هم اکنون در سطح شهرستانها و مرکز استان شد.