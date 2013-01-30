  1. عناوین کل
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

رضایی:

خراسان جنوبی به مقصد سفر گردشگران تبدیل شد

خراسان جنوبی به مقصد سفر گردشگران تبدیل شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: با توجه به تدابیر و فعالیت های انجام شده، این استان از محل گذر مسافران و گردشگران به مقصد سفر مبدل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد تسهیلات  دائمی سفرهای نوروزی استان، با تاکید بر اهمیت سفرهای نوروزی در معرفی و شناخت استان، اظهارداشت: بر نامه ریزی ها در راستای تسهیلات نورزی باید کاربردی بوده و به درستی مدیریت شود.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از محل گذر سفر به مقصد سفر تبدیل شده است، افزود: در این راستا طی سال های گذشته اقدامات مناسبی برای معرفی جاذبه های گردشگری و طبیعی استان انجام شده است

رضایی از افزایش آمار مسافران نوروزی و تابستانی در این استان طی سال جاری خبر داد و گفت: برنامه ریزی ها باید به گونه ای انجام شود که تعداد مسافران در نوروز 92 افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی به جاذبه های گردشگری، تاریخی و مذهبی موجود در سطح استان، اشاره کرد و گفت: برای شناساندن و معرفی این جاذبه ها در سطح کشور و خارج از مرزهای کشور تبلیغات مناسبی انجام شده است.

رضایی با اشاره به اینکه تعطیلات نوروز و تابستان فرصت مناسبی برای رونق گردشگری در استان است، تصریح کرد: باید امکانات و زیرساخت های مورد نیاز مسافران به گونه ای فراهم شود که تعداد مسافران به پایداری نسبی برسد.

وی بر  ساماندهی و مدیریت اماکن اقامتی، مساجد و امکان محل گذر مسافران در سطح محورهای مواصلاتی سطح استان تاکید کرد و بیان داشت: خراسان جنوبی محل گذر مسافران و زائران امام رضا(ع) بوده و باید امکانات در خور شان این مسافران ارائه شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در پایان خواستار برنامه ریزی های جامع و ساماندهی امکانات مربوط به تسهیلات نوروزی از هم اکنون در سطح شهرستانها و مرکز استان شد.

کد مطلب 1804153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها