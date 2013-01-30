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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

دلبری اعلام کرد:

تهیه سند راهبردی مدیریت شهری در قم به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی

تهیه سند راهبردی مدیریت شهری در قم به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی

قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم از هدف از تهیه سند راهبردی مدیریت شهری در قم را جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از سند راهبردی مدیریت شهری که در سالن همایش های دفتر تبلیغات قم برگزار شد بیان کرد: برکات وجودی حضرت ختمی مرتبت در تمام طول حیات بشر شامل حال انسان ها به خصوص مسلمانان شده است اما ایام ربیع المولود خاطره ارزشمند ولادت پیامبر(ص) و فرزند نیکویش حضرت امام صادق(ع) را یادآوری می کند.

وی گفت: بدون شک این روزها از ایام الله بوده و اتفاقات زندگی اجتماعی ما متاثر از آن خواهد بود.
 
شهردار قم تصریح کرد: آموزه های علمی و عملی پیامبر در رفتار و مدیریت به گونه ای است که توانست حکومتی را تشکیل داده و وحدت اقوام بسیاری را تحت لوای توحید فراهم آورد.
 
وی بیان کرد: برنامه راهبردی حیات شیعیان بلکه تمامی انسان های مومن به رسالت پیامبر خاتم شاید کلی تر بتوان آن را برنامه عقلانی بشر نامید.
 
دلبری گفت: لذا با استفاده از سرمایه انسانی در مدیریت شهری و بکارگیری فکری و عملی مدیران و اطلاعات واقعی و با لحاظ کردن اسناد بالادستی و همچنین مدیریت شهری اقدام به تنظیم سند راهبردی کرده تا از اعمال سلیقه شخصی جلوگیری کرده و در مسیری روشن به شهری مدرن بر پایه اصول دینی دست یابیم.
 
وی بیان کرد: پس از تنظیم پیش نویس، سند را به علما و مراجع تقدیم کرده و پس از تصویب آن توسط شورای شهر شاهد رونمایی از این سند در این ایام مبارک هستیم.

 ایجاد این سند از هزینه های غیر مرتبط جلوگیری می شود

شهردار قم گفت: با ایجاد این سند از هزینه های غیر مرتبط و اعمال سلیقه اشخاص پرهیز خواهد شد و با طی مسیری روشن با الطاف خداوند و کرامت اهل بیت به شهری مدرن بر پایه اصول دینی دست یابیم.
 
وی بیان کرد: سال آینده سند راهبری مدیریت شهری مورد بازنگری قرار می گیرد و از نظرات صاحب نظران نیز بهره مند خواهیم شد.
کد مطلب 1804156

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