اسامی 28 فیلم دهمین جشنواره فیلم فجر مشهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طباطبایی اظهارکرد: فیلم های ابرهای ارغوانی(سیامک شایقی)، روز روشن (حسین شهابی)، یک دو سه ...پنج (پناه برخدا رضایی) اشیااز آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند (نرگس آبیار )اوخوب سنگ می زند (سید هادی محقق )بزرگ مرد کوچک (صادق صادقی ) از عناوین فیلم های این جشنواره است.

وی افزود: گام های شیدایی (حمید بهمنی )تابستان طولانی (علی خزاعی فر )مروارید (سیروس حسن پور )آفتاب مهتاب زمین (علی قوی تن )عملیات مهد کودک (فرزاد اژدری )فرزند چهارم (وحید موسائیان )دل بی قرار (قربان محمد پور )قصه عشق پدرم (محمد رضا ورزی )خاکستر و برف (روح ا... سهرابی )بشارت به یک شهروند هزاره سوم (محمد هادی کریمی ) دیگر عناوین فیلم های این جشنواره هستند که در طول برگزاری به نمایش در می آیند.

وی فیلم های برلین منفی 7(رامتین لوافی )سر به مهر (هادی مقدم دوست )استرداد (علی غفاری )از تهران تا بهشت (ابوالفضل صفاری )هیس دخترها فریاد نمی زنند (پوران درخشنده )گهواره ای برای مادر (پناه بر خدا رضایی )ساکن خانه چوبی (حسینعلی لیالستانی )تنهای تنهای تنها (سیامک شایقی )قاعده تصادف (بهنام بهزادی )زیبا تر از زندگی (انسیه شاه حسینی )عقاب صحرا (مهرداد خوشبخت )ترنج (مجتبی راعی ) را نیز از دیگر فیلم هایی برشمرد که در این دوره از جشنواره به نمایش در خواهد آمد.

طباطبایی با بیان اینکه دهمین جشنواره فیلم فجر مشهد از 14 بهمن ماه الی 23 بهمن ماه در سینما هویزه مشهد اکران می شود اعلام کرد: احتمال تغییر در جدول فیلم های این جشنواره وجود دارد و ممکن است فیلمی کم یا زیاد شود.