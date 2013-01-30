739 پروژه در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسب برنامه های دهه فجر اظهارکرد: اعتباری بالغ بر 917 هزار و 497 میلیون ریال برای این پروژه ها هزینه و سرمایه گذاری شده است.

وی از آغاز عملیات اجرایی 33 پروژه نیز در این ایام خبر داد و افزود: این پروژه ها با اعتبار 690 هزار و 285 میلیون ریال در دهه فجر امسال کلنگ زنی خواهد شد.

رشید عنوان کرد: از مجموع پروژه های قابل افتتاح در سربیشه 36 پروژه، درمیان119، سرایان32، بشرویه41، نهبندان 116، خوسف 37، بیرجند 98، فردوس 124، قاین 112 و زیرکوه 24 پروژه به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: از پروژه های کلنگ زنی نیز چهار پروژه در سربیشه، یک پروژه در سرایان، دو پروژه در درمیان، چهار پروژه در نهبندان، چهار پروژه در بشرویه، دو پروژه در خوسف، 12 پروژه در فردوس، سه پروژه در قاین و یک پروژه در بشرویه عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

افتتاح 522 پروژه روستایی

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه از مجموع پروژه های دهه فجر 522 طرح در روستا ها با اعتبار 543 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد، گفت: 61.8 درصد پروژه های دهه فجر امسال در روستاها افتتاح می شود.

رشید عنوان کرد: به لحاظ اعتباری نیز 51 درصد اعتبارات هزینه شده برای پروژه ها مربوط به طرح های روستایی است.

وی ادامه داد: 282 پروژه نیز در شهرها با اعتبار 522 میلیارد ریال با حضو مسئولان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به افتتاح 23 پروژه گاز رسانی در دهه فجر افزود: اعتباری بالغ بر 101 میلیارد ریال برای این پروژه ها هزینه شده است.

به گفته وی سه پروژه گارسانی با اعتبار 505 میلیارد ریال نیز عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی با بیان اینکه 83 پروژه با اعتبار 96.5 میلیارد ریال در حوزه برق رسانی استان به بهره برداری می رسد، ادامه داد: پنج طرح آب و فاضلاب شهری استان با اعتبار 47 میلیارد ریال ینز در این ایام افتتاح می شود.

وی با اشاره به افتتاح سد فرخی قاین در دهه فجر گفت: اعتبار بالغ بر 170 میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده که از پروژه های مهر ماندگار دولت است.

برخورداری 72 درصد جمعیت روستایی از آب شرب سالم

وی به افتتاح 16 طرح آبرسانی روستایی با اعتبار 65 میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: هم اکنون 72 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت آب شرب سالم برخوردار هستند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 28 پروژه نوسازی نیز افتتاح می شود ، عنوان کرد: این پروژه ها با زیر بنای هفت هزار و 908 متر مربع و اعتبار 35 میلیارد ریال در اختیار دانش آموزان و جامعه فرهنگی استان قرار می گیرد.

وی با اشاره به افتتاح پنج طرح ورزشی با اعتبار 33.5 میلیارد ریال، تصریح کرد: افتتاح استخر سرپوشیده اسدیه، زمین چمن نهبندان، سالن های ورزشی اسفشاد و چاهک موسویه از جمله این پروژه ها است.

وی با اشاره به بهره برداری از 77 پروژه جهاد کشاورزی استان، ادامه داد: بیش از هشت هزار خانوار از مزایای این طرح ها برخوردار می شوند.

رشید همچنین از 16 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این دهه خبر داد و گفت: 10 پروژه نیز در حوزه راه و شهرسازی استان به بهره برداری می رسد.