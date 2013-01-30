  1. فرهنگ و ادب
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

اسماعیی در پاسخ به مهر:

متناسب با اعتبارمان آثار برگزیده جایزه کتاب سال را مورد حمایت قرار می‌دهیم

متناسب با اعتبارمان آثار برگزیده جایزه کتاب سال را مورد حمایت قرار می‌دهیم

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد گفت: متناسب با اعتبارمان آثار برگزیده جایزه کتاب سال را مورد حمایت قرار می‌دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی‌امین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه 11 بهمن با حضور علی اسماعیلی، سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید حمیدزاده دبیر جایزه کتاب سال و محمدرضا وصفی دبیر جایزه جهانی کتاب سال در سرای اهل قلم برگزار شد.

اسماعیلی در این کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد میزان حمایت معاونت فرهنگی ارشاد از آثار منتخاب جایزه کتاب سال گفت: اصولاً بحث حمایت از خرید تمام کتاب‌هایی که اعلام وصول می‌گیرند، وجود دارد و ما شورایی به نام شورای خرید کتاب داریم که بسته به میزان اعتبارش در این باره تصمیم گیری می‌کند.

وی افزود: بعضی وقت‌ها 500 نسخه و بعضی وقت‌ها هم 300 نسخه از این آثار خریداری می‌شود. البته در این مورد باید شورا به جمع‌بندی برسد و بر اساس پیشنهادهایی که می‌‌آید، تصمیم‌گیری می‌شود.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ادامه داد: یک سری کتاب‌ها هم که در حوزه دین است، به عنوان آثار ارزشمند در شورای خرید کتاب که در قم است، مطرح می‌شود و از آن طریق برای خرید آنها تصمیم‌گری و اقدام خواهد شد.

اسماعیلی گفت: کتاب‌هایی که در جوایزی مانند کتاب سال، کتاب فصل، جایزه پروین اعتصامی و دیگر جوایز مصوب وزارت ارشاد، برگزیده می‌شوند، به تناسب اعتباری که ما داریم، حمایت می‌شوند و نسخه‌هایی از آنها خریداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه «ممکن است بتوانیم به میزان 4 یا 5 درصد شمارگان کتاب، از آن حمایت و در واقع نسخه‌های آن را خریداری کنیم» تاکید کرد: امسال هم تلاش داریم اعتبارمان را بهبود بخشیم و امیدواریم بتوانیم این کتاب‌های برگزیده را هم مورد حمایت قرار دهیم.

کد مطلب 1804165

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