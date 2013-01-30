به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیامین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه 11 بهمن با حضور علی اسماعیلی، سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجید حمیدزاده دبیر جایزه کتاب سال و محمدرضا وصفی دبیر جایزه جهانی کتاب سال در سرای اهل قلم برگزار شد.
اسماعیلی در این کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد میزان حمایت معاونت فرهنگی ارشاد از آثار منتخاب جایزه کتاب سال گفت: اصولاً بحث حمایت از خرید تمام کتابهایی که اعلام وصول میگیرند، وجود دارد و ما شورایی به نام شورای خرید کتاب داریم که بسته به میزان اعتبارش در این باره تصمیم گیری میکند.
وی افزود: بعضی وقتها 500 نسخه و بعضی وقتها هم 300 نسخه از این آثار خریداری میشود. البته در این مورد باید شورا به جمعبندی برسد و بر اساس پیشنهادهایی که میآید، تصمیمگیری میشود.
سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ادامه داد: یک سری کتابها هم که در حوزه دین است، به عنوان آثار ارزشمند در شورای خرید کتاب که در قم است، مطرح میشود و از آن طریق برای خرید آنها تصمیمگری و اقدام خواهد شد.
اسماعیلی گفت: کتابهایی که در جوایزی مانند کتاب سال، کتاب فصل، جایزه پروین اعتصامی و دیگر جوایز مصوب وزارت ارشاد، برگزیده میشوند، به تناسب اعتباری که ما داریم، حمایت میشوند و نسخههایی از آنها خریداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه «ممکن است بتوانیم به میزان 4 یا 5 درصد شمارگان کتاب، از آن حمایت و در واقع نسخههای آن را خریداری کنیم» تاکید کرد: امسال هم تلاش داریم اعتبارمان را بهبود بخشیم و امیدواریم بتوانیم این کتابهای برگزیده را هم مورد حمایت قرار دهیم.
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