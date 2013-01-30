آغاز اجرای طرح هوشمندسازی پارکینگ طبقاتی اندیشه در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران اخباری با اعلام این خبر گفت: طرح هوشمند سازی پارکینگ اندیشه شامل کنترل هوشمند ورود و خروج و تخصیص فضای پارک خودروها و ایجاد سیستم های هشدار دهنده است.

به گفته وی با اجرای این طرح سیستمهای روشنایی، هشدار دهنده ، سرقت و اطفای حریق و نشان دهنده ظرفیت پارکینگ هوشمند سازی می شود.

وی افزود: طراحی اجرای سیستم هوشمدسازی پارکینگ اندیشه انجام شده و تا پایان بهمن ماه جاری عملیات تجهیز پارکینگ به این سیستم آغاز می شود.

اخباری با اشاره به اینکه هوشمند سازی پارکینگ اندیشه ظرف 6 ماه به پایان می رسد گفت: با این طراحی پارکینگ اندیشه در گروه پارکینگ های نمونه تهران که مجهز به سیستمهای هوشمند و امکانات به روز است قرار می گیرد.

پارگینگ اندیشه در تهران خیابان دکتر قندی – ابتدای خیابان سهروردی جنب مجتمع تجاری اندیشه واقع شده است.



