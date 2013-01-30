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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

حجت الاسلام شکری:

20 گفتمان انقلاب در استان سمنان برگزار می شود

20 گفتمان انقلاب در استان سمنان برگزار می شود

شاهرود-خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری 20 گفتمان دینی به مناسبت دهه فجر امسال در این استان خبر داد.

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری 20 گفتمان دینی به مناسبت دهه فجر در این استان افزود: در شرایطی که دشمن از هر حربه و ابزار تهدیدی و تحریمی برای عقب نشاندن انقلاب اسلامی از اهداف و آرمانهای خود استفاده می کند باید نسبت به آگاه سازی نسل جوان جامعه به عنوان نیروی محرکه و موتور سازندگی کشور برنامه ریزی منسجمی را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی سال ۵۷ به رهبری امام خمینی(ره)، گفتمان جدیدی را مطرح کرد به طوری که بسیاری از مباحث مانند تسلط فرهنگ مادی‌گرایی در تفکر اومانیستی و لیبرالیستی بر زندگی انسان‌ها، زیر سوال رفت، این گفتمان به حدی فراگیر بود و قابلیت تفکر را داشت که بر جهان اسلام حاکم شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه ایام دهه فجر فرصت مناسبی برای انتقال ارزش و آرمان های انقلاب اسلامی به نسل جوان جامعه است اظهار داشت: انقلاب اسلامی در حقیقت یک اتفاق بالقوه‌ای بود که بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران را شوکه کرد.

شکری افزود: امروز هیچ نظریه پردازی در جهان نیست که به تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر سایر کشورهای جهان شک داشته و نقش آن در شکل گیری انقلاب کشورهای اسلامی را انکار کند.

وی تصریح کرد: ایران 33 سال پیش، امروز به جایگاهی در جهان دست یافته است که باور آن برای بسیاری از سردمداران قدرت و ثروت جهان سخت و مشکل بوده و این سرعت رشد و اقتدار هراسی بیش از گذشته بر دل آنان می اندازد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: دست یابی به موفقیت های بزرگ علمی در فناوری هسته ای، فناوری های نوین پزشکی و داروسازی، نانو تکنولوژی، تولید صلاح های فوق مدرن و پیشرفته و در نهایت گسترش روز افزون تولید علم در کشور، امروز ایران را به یکی از 10 کشور برتر در عرصه علم و تکنولوژی جهان تبدیل کرده است.

بنا بر این گزارش: گفتمان انقلاب به همت امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از 12 تا 22 بهمن ویژه طلاب و روحانیان در سطح این استان برگزار می شود.

کد مطلب 1804169

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