جشن میلاد النبی و امام جعفر صادق (ع) درمانیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، در این مراسم که ایرانیان مقیم ، دانشجویان و علاقه مندان فیلیپینی حضور داشتند پس از قرائت قران ، حجت الاسلام و المسلمین موسوی ریاست کالج بین المللی المصطفی (ص) طی سخنانی به نقش و جایگاه این ایام نورانی و اهمیت آن پرداخت .

درادامه برنامه اقای شریف از دانشجویان و اعضای انجمن اسلامی دانشجویان وهمچنین خانم هاشمی از دانش آموزان مدرسه جمهوری اسلامی ایران اشعار و دکلمه ای دروصف این ایام خواندند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت .

اجرای سرود دانش آموزان مدرسه جمهوری اسلامی ایران در وصف حضرت رسول (ص) و همچنین برگزاری مسابقه شعرخوانی نیزاز دیگر بخش های این مراسم بود .

همچنین از سوی رایزنی فرهنگی برنامه ها و نشیت های مختلفی به مناسبت ایام هفته وحدت پیش بینی و در حال برگزاری است.