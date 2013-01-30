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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

هفته وحدت در فیلیپین ؛

جشن میلاد النبی و امام جعفر صادق (ع) درمانیل برگزار شد

جشن میلاد النبی و امام جعفر صادق (ع) درمانیل برگزار شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا : از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری انجمن اسلامی دانشجویان مانیل و مدرسه جمهوری اسلامی ایران ، جشن باشکوه میلاد النبی (ص) ، ولادت امام جعفر صادق (ع) وهفته وحدت در سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی برگزار شد .

به گزارش خبرنگار مهر از مانیل ، در این مراسم که ایرانیان مقیم ، دانشجویان و علاقه مندان فیلیپینی حضور داشتند پس از قرائت قران ، حجت الاسلام و المسلمین موسوی ریاست کالج بین المللی المصطفی (ص) طی سخنانی به نقش و جایگاه این ایام نورانی و اهمیت آن پرداخت .

درادامه برنامه اقای شریف از دانشجویان و اعضای انجمن اسلامی دانشجویان وهمچنین خانم هاشمی از دانش آموزان مدرسه جمهوری اسلامی ایران اشعار و دکلمه ای دروصف این ایام خواندند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت .

اجرای سرود دانش آموزان مدرسه جمهوری اسلامی ایران در وصف حضرت رسول (ص) و همچنین برگزاری مسابقه شعرخوانی نیزاز دیگر بخش های این مراسم بود .

همچنین از سوی رایزنی فرهنگی برنامه ها و نشیت های مختلفی به مناسبت ایام هفته وحدت پیش بینی و در حال برگزاری است.

کد مطلب 1804170

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