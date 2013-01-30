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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

حجت الاسلام مصائبی:

220 ویژه برنامه دهه فجر در مساجد استان سمنان برگزار می شود

220 ویژه برنامه دهه فجر در مساجد استان سمنان برگزار می شود

شاهرود-خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری 220 برنامه، ویژه سی و چهارمین فجر انقلاب در مساجد این استان خبر داد.

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام برگزاری 220 برنامه ویژه جشن انقلاب در مساجد استان سمنان افزود: این تعداد برنامه، شب های دهه فجر در مساجد مختلف استان برگزار می شود.

وی با تاکید بر جایگاه مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: مطالعه سیر تحولات و تاریخچه جنبش های سیاسی، اجتماعی و حرکت های مردمی و انقلابی در دوران های گذشته، به ویژه تاریخ معاصر جهان، نشانگر آن است که این جنبش ها همواره از خاستگاه و پایگاه ویژه ای برخوردار بوده است.

مصائبی اظهار داشت: مساجد در میان مسلمانان بعنوان مراکز آغازین شکل گیری جنبش ها و حرکت های مردمی در مبارزه علیه ظلم و ستم به ویژه در دوران معاصر، نقش تعیین کننده ای داشته اند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: در جریان انقلاب اسلامی ایران نیز، مساجد به عنوان یکی از عوامل مؤثر و مهم در ایجاد و شکل گیری نهضت اسلامی و زمینه ساز گسترش، تعمیق و تثبیت این جریانات و تحولات انسانی بوده است.

وی اظهار داشت: مسجد نه تنها در شکل دهی مبارزه علیه ظلم و استبداد نظام شاهنشاهی نقش مهمی را ایفاء کرده است، بلکه اگر نگاهی موشکافانه و دقیق به دوران سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی و به خصوص در پایداری و دفاع مقدس و جانانه در طول هشت سال جنگ تحمیلی داشته باشیم در خواهیم یافت که این مکان همواره در رأس این هرم دفاعی قرار داشته است.

مصائبی اضافه کرد: پس از آن نیز در برابر هجمه فرهنگی غرب که به شکل ها و انحاء مختلفی چون تهاجم و فرهنگی انجام می گیرد، نقش مسجد به عنوان مرکز فرماندهی در قرارگاه دینی و فرهنگی قابل انکار نیست.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان خاطر نشان کرد: امروزه نه تنها می توان به نقش خاص مسجد در شکل گیری و استمرار انقلاب اسلامی ایران اذعان  کرد، بلکه آثار و پیامدهای توجه ویژه به این مکان مقدس که از اندیشه های تابناک حضرت امام خمینی(س) و مشی انقلاب اسلامی در دیگر کشورهای اسلامی پدیدار گشته را می توان مشاهده کرد.

کد مطلب 1804172

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