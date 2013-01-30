اعزام چهار هزار بوشهری به مناطق عملیاتی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اعزام کاروان‌های راهیان نور شهرستان بوشهر اظهار داشت: امروزه هجمه‌های فرهنگی دشمنان وارد مرحله جدیدی شده است و سعی دارند با ابزارهای مختلف جوانان ایران اسلامی را منحرف کنند.

وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای اردوهای راهیان نور برای مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمنان، بیان داشت: بازگویی لحظه‌های مقدس نبرد در جبهه می‌تواند برای جوانان شور و حال معنوی ایجاد کند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر اضافه کرد: منافقین کوردل و استکبار جهانی در پی آن است تا بتوانند بین نسل‌های امروز و نسل هشت سال دفاع مقدس را فاصله ایجاد کند اما کاروان‌های مردم به مناطق می‌تواند این فاصله را کم کند.

وی تصریح کرد: اردوهای راهیان نور دارای برکات فراوانی است و اعزام جوانان به مناطق عملیاتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی در نهاد های مختلف نظام مقدس ایران اسلامی است.

خرمدل به میزان اعزام کاروان‌های راهیان نور سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: امسال با همکاری ادارات و سازمان‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان بوشهر چهارهزار نفر بوشهری را به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهیم کرد.

وی به برنامه‌های جانبی این اردوها اشاره کرد و عنوان داشت: در این ادوها از حضور روحانیون بسیجی، راویان فتح دفاع مقدس در راستای تاثیرگذاری هرچه بهتر این اردوها بهره‌برداری خواهیم کرد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر یادآور شد: اردوی راهیان نور شهرستان بوشهر از تاریخ 23 اسفندماه شروع شده و تا پنجم فروردین‌ماه در چهار مرحله ادامه خواهد داشت که هر کاروان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب دیدن خواهد کرد.