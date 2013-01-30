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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

خرمدل خبر داد:

اعزام چهار هزار بوشهری به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام چهار هزار بوشهری به مناطق عملیاتی جنوب

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه شهرستان بوشهر گفت: امسال با همکاری ادارات و سازمان‌های شهرستان بوشهر چهارهزار نفر را به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل ظهر چهارشنبه در نشست ستاد اعزام کاروان‌های راهیان نور شهرستان بوشهر اظهار داشت: امروزه هجمه‌های فرهنگی دشمنان وارد مرحله جدیدی شده است و سعی دارند با ابزارهای مختلف جوانان ایران اسلامی را منحرف کنند.

وی با اشاره به اهمیت بسیار بالای اردوهای راهیان نور برای مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمنان، بیان داشت: بازگویی لحظه‌های مقدس نبرد در جبهه می‌تواند برای جوانان شور و حال معنوی ایجاد کند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر اضافه کرد: منافقین کوردل و استکبار جهانی در پی آن است تا بتوانند بین نسل‌های امروز و نسل هشت سال دفاع مقدس را فاصله ایجاد کند اما کاروان‌های مردم به مناطق می‌تواند این فاصله را کم کند.

وی تصریح کرد: اردوهای راهیان نور دارای برکات فراوانی است و اعزام جوانان به مناطق عملیاتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی در نهاد های مختلف نظام مقدس ایران اسلامی است.

خرمدل به میزان اعزام کاروان‌های راهیان نور سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: امسال با همکاری ادارات و سازمان‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان بوشهر چهارهزار نفر بوشهری را به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهیم کرد.

وی به برنامه‌های جانبی این اردوها اشاره کرد و عنوان داشت: در این ادوها از حضور روحانیون بسیجی، راویان فتح دفاع مقدس در راستای تاثیرگذاری هرچه بهتر این اردوها بهره‌برداری خواهیم کرد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر یادآور شد: اردوی راهیان نور شهرستان بوشهر از تاریخ 23 اسفندماه شروع شده و تا پنجم فروردین‌ماه در چهار مرحله ادامه خواهد داشت که هر کاروان به مدت سه روز از مناطق عملیاتی جنوب دیدن خواهد کرد.

کد مطلب 1804175

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