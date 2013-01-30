1850 اثر به دبیرخانه جشنواره غدیر همدان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته وحدت اولین جشنواره قصه گویی با عنوان پیامبر مهربانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رزن برگزار شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان در این جشنواره از قصه به عنوان دارویی شفابخش نام برد و اضافه کرد: با توجه به پیشرفت فناوری و رسانه‌ها در دنیای نوین، هنوز قصه و قصه‌گویی جایگاه ویژه خود را در بین آحاد جامعه حفظ کرده است.

پرویز ابراهیمی بهترین راه تعامل بین والدین و فرزندان در راستای تعلیم و تربیت اسلامی را استفاده از ابزار قصه گویی دانست و به والدین توصیه کرد برای ایجاد تعامل با فرزندان و برقراری ارتباط عاطفی از این ابزار مهم که یک نوع آموزش غیرمستقیم است، بهره گیرند.

برگزاری نمایشگاه فرازهایی از زندگی پیامبر از تولد تا بعثت در قالب نقاشی و متن ادبی، شعر خوانی، سرود، اجرای مسابقه و اهدای جوایز از دیگر بخش‌های برگزاری این برنامه بود.

جشنواره قرآنی کودک و نوجوان دهه فجر در همدان برگزار می شود

دهمین جشنواره قرآنی کودک و نوجوان با هدف گسترش و ترویج فرهنگ قرآنی در دهه فجر امسال در همدان برگزار می شود.

این جشنواره در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سطح مدارس، مساجد و روستاهای استان همدان برگزار می شود.

هدف از برگزاری جشنواره و مسابقات ارتقا و ترویج فرهنگ قرآنی و انس بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن عنوان شده است.

این مسابقات در سطوح حفظ قرآن کریم و نقاشی برای خردسالان و مقطع ابتدایی، حفظ قرآن و مفاهیم و سرود با مضامین قرآنی در مقطع راهنمایی و حفظ و مفاهیم و مقاله نویسی و خوشنویسی ویژه مقطع دبیرستان برگزار می شود.

جشنواره قرآنی کودک و نوجوان از 17 تا 21 بهمن ماه در شهرستان همدان برگزار می شودو به برگزیدگان این جشنواره جوایز نفیسی اهدا می شود.

سرانه مطالعه در همدان افزایش یافت

مدیرکل امور کتابخانه های استان همدان گفت: سرانه مطالعه مفید در همدان در سالجاری نسبت به سال88 حدود 57 درصد افزایش یافته است.

ارشاد استعدادی افزود: طبق آخرین تحقیقات پرسشگری شورای فرهنگ عمومی کشور، میزان سرانه مطالعه در استان همدان 57 درصد افزایش داشته است.

استعدادی اظهار داشت: استان همدان در سرانه مطالعه مفید دومین استان پس از استان خراسان شمالی است.

وی ادامه داد: پرسشگری در رابطه با این موضوع در میان 17 هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی استان همدان انجام شده است.

استعدادی گفت: این رقم از جمع سرانه مطالعه کتب غیر درسی، روزنامه، قرآن و ادعیه، سایت های خبری و نشریات بدست آمده است.

خسرو بیات، دبیر جشنوراه موضوعی فیلم کوتاه خلیج فارس شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خسرو بیات، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان را به عنوان دبیر جشنواره موضوعی فیلم کوتاه خلیج فارس منصوب کرد.

در حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: آرام نیلگون خلیج فارس که آغوش مهربان خویش را به روی مردمان پاک نهاد این سرزمین نورانی گشوده، خاستگاه پرخروش دلیرمردان و گردان ایرانی بوده است که با ایستادن در برابر دست یازی های بیگانگان به بهای خون خویش، این پاره عزیزتر از جان را پاس داشته و به امروزیان سپرده اند.

سید محمد حسینی در این حکم می افزاید: جای بسی خرسندی است که نسل بصیر امروز نیز بر عظمت و اهمیت این پاره وطن قوف دارند و برگزاری جشواره فرهنگی- هنری خلیج فارس که از جمله مصوبات سومین سفر هیئت دولت به استان هرمزگان است، نمادی است از این توجه، تعلق و بصیرت.

حسینی ادامه داده است: با نظرداشت به اهمیت این قلب تپنده ایران و نقش تعیین کننده آن در همه وجوه حیات اعتقادی و ملی این سرزمین، به موجب این حکم به عنوان دبیر جشنواره موضوعی فیلم کوتاه خلیج فارس منصوب می شوید.

یک هزار و 850 اثر به دبیرخانه جشنواره غدیر همدان ارسال شد

یک هزار و 850 اثر و پاسخ نامه به دبیرخانه جشنواره فرهنگی ادبی غدیر همدان ارسال شده است.

براساس این گزارش، : 138 مورد وبلاگ، 84 اثر، 28 داستان و یک هزار و 610 پاسخنامه مسابقه کتابخوانی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر استان همدان با همکاری حوزه هنری جشنواره فرهنگی ادبی غدیر را از اواسط تابستان سالجاری در راستای نشر فرهنگ غدیر در دستور کار خود قرار داد.

شرایط شرکت در مسابقه کشوری وبلاگ نویسی در فضای مجازی و مسابقه استانی شعر و داستان کوتاه و کتابخوانی با توزیع یک هزار پوستر و بهره گیری از ظرفیت سایت های تبلیغاتی به اطلاع عموم رسیده است.

کار بررسی آثار ارائه شده از پایان دی ماه سالجاری آغاز شده و اختتامیه جشنواره در روز جمعه 13 بهمن مصادف با دومین روز دهه فجر در تالار فجر همدان برگزار می شود.

1300 دانش آموزان ملایری در مسابقات نماز، قرآن و عترت شرکت کردند

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ملایر از برگزاری مسابقات نماز، قرآن و عترت دانش آموزان این شهرستان خبر داد.

ابوالقاسم روستایی عنوان کرد: 1300 دانش آموز ملایری از دو دوره تحصیلی در این مسابقات شرکت کردند که از این تعداد 350 دانش آموز در مقطع راهنمایی و 950 نفر در مقطع متوسطه مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: مسابقات نماز، قرآن و عترت دانش آموزان دوره دبیرستان در ملایر در چهار مجتمع آموزشی، دبیرستان های نمونه سیفیه، پانزده خرداد، هنرستان شهید قنبری و دبیرستان عشقی فرد این شهرستان برگزار شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ملایر اضافه کرد: در دوره راهنمایی نیز این مسابقات از هفتم بهمن آغاز شده و تا 17 بهمن ماه ادامه دارد.

وی ادامه داد: این مسابقات به صورت قطبی در چهار قطب، مدارس راهنمایی پسرانه تاجوک، نمونه ابونصر، دخترانه نمونه محمد ملایری و فخریه در حال برگزاری است.

روستایی قرائت قرآن، حفظ قرآن، اذان، نهج البلاغه، انشاء نماز، تفسیر، احکام و مداحی را به عنوان رشته های این دوره از مسابقات عنوان کرد.