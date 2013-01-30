  1. بین الملل
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

با چراغ سبز آمریکا؛

رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد

رژیم صهیونیستی بار دیگر حریم هوایی لبنان را نقض کرد

لبنان از نقض گسترده و غیرمعمول حریم هوایی اش توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از شب گذشته تا صبح امروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "رویترز"، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد ساعت 16:30 روز گذشته چهار فروند جنگنده رژیم صهیونیستی، حریم هوایی لبنان را نقض کردند.

در این گزارش آمده است که چهار ساعت بعد مجددا چند جنگنده دیگر این رژیم وارد حریم هوایی لبنان شدند و تا ساعت 2 بامداد امروز بر فراز مناطق جنوبی لبنان پرواز می کردند که بعد از آنها سومین گروه از جنگنده های این رژیم وارد حریم هوایی لبنان شدند و تا ساعت 7:55 صبح امروز بر فراز خاک لبنان پرواز می کرده اند.

لبنان بارها به خاطر نقض حریم هوایی اش توسط رژیم صهیونیستی از این رژیم به مجامع بین المللی شکایت کرده است، اما میزان نقض حریم هوایی لبنان از شب گذشته گسترده تر و غیرعادی بوده است

کد مطلب 1804180

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