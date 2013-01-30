ادامه دخالتهای آمریکا در روابط افغانستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "جرج لیتل" گفت: در حال حاضر آمریکا خواستار افزایش همکاریها میان کشورهای همسایه است و این موضوع برای ثبات و صلح منطقه مفید است.

پیشنهاد پاکستان برای کمک به آموزش نیروهای امنیت ملی افغانستان در نشست میان وزیر دفاع افغانستان و رئیس ارتش پاکستان در ماه جاری در اسلام آباد مطرح شد.

حامد کرزای امروز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در شهر کابل اعلام کرد: هیچ کشور خارجی نباید در مذاکرات صلح با طالبان دخالت کند یا از این مذاکرات برای برقراری صلح در کشور یا ضعیف نشان دادن دولت افغانستان استفاده کند.

