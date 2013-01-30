  1. بین الملل
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

ادامه دخالتهای آمریکا در روابط افغانستان و پاکستان

ادامه دخالتهای آمریکا در روابط افغانستان و پاکستان

سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون در ادامه دخالتهای خود در امور کشورهای منطقه حمایت خود را از پیشنهاد پاکستان برای کمک به آموزش نیروهای امنیت ملی افغانستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "جرج لیتل" گفت: در حال حاضر آمریکا خواستار افزایش همکاریها میان کشورهای همسایه است و این موضوع برای ثبات و صلح منطقه مفید است.

پیشنهاد پاکستان برای کمک به آموزش نیروهای امنیت ملی افغانستان در نشست میان وزیر دفاع افغانستان و رئیس ارتش پاکستان در ماه جاری در اسلام آباد مطرح شد.

حامد کرزای امروز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در شهر کابل اعلام کرد: هیچ کشور خارجی نباید در مذاکرات صلح با طالبان دخالت کند یا از این مذاکرات برای برقراری صلح در کشور یا ضعیف نشان دادن دولت افغانستان استفاده کند.
 

کد مطلب 1804183

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