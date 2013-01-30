30 روستای خراسان جنوبی هدف گردشگری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اولیائی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد دائمی سفرهای تسهیلات نوروزی استان، اظهارداشت: تعداد 30 روستا به عنوان روستاهای هدف گردشگری در استان تعریف شده که باید فرمانداران نسبت به معرفی آنها به مسافران برنامه ریزی کنند.

وی اضافه کرد: همچنین روستاهای شگفت انگیز در سطح استان نیز باید بیش از پیش مورد توجه و اطلاع رسانی ها قرار گیرد.

اولیائی با اشاره به اینکه به دلیل قرار گرفتن استان در مسیر مشهد مقدس در تمام ایام سال مسافران و زائران فراوانی از استان عبور می کنند، افزود: ستاد تسهیلات سفرهای دائمی باید همواره برنامه ریزی های مقدماتی و هماهنگی لازم را پیش بینی کند.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در ایام نوروز و تابستان به دلیل حجم بالای مسافران باید تمامی دستگاه ها تمرکز بیشتری نسبت به موضوع داشته باشند، افزود: فراهم کردن ایمنی و آرامش مسافران، خدمات رسانی به حد مطلوب و تامین اقلام مورد نیاز مسافران باید مورد توجه دستگاه ها قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از آمار مسافران ورودی و خروجی سال گذشته و شناسایی نقاط ضعف و قوت خدمات رسانی در سال گذشته باید کمبودها و آسیب های این حوزه مرتفع شود، گفت: تامین رفاه و ایمنی مسافران از مهمترین دغدغه های مسافران بوده که باید نسبت به آن اقدام شود.

اولیائی با اشاره به اینکه پاسخگویی به مسائل شرعی مردم و حضور روحانیت در کمپ ها و محل اسکان مسافران از مهمترین موضوعات مورد توجه مسافران است، افزود: سال گذشته نیز در مساجد و بقاع متبرکه استان محقق شد و امسال نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بر فعال سازی مساجد، حسینه ها و سایر اماکن مذهبی در استان برای خدمت رسانی تاکید کرد و بیان داشت: برای ارائه خدمات مطلوب تر به مردم باید تمام این اماکن نسبت به تامین نیاز مسافران اقدام کنند.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی همچنین بر فعال تر شدن ستادهای شهرستانی تاکید کرد و گفت: فرمانداران اقدامات لازم نسبت به معرفی جاذبه های گردشگری و تاریخی و مذهبی هر شهرستان در بین مسافران اقدام کنند.

وی اسکان مسافران از مهمترین موضوعات در ستاد تسهیلات سفرهای دائمی دانست و تصریح کرد: دستگاه ها برای اسکان و تامین اقلام و امکانات مورد نیاز مسافران باید بیش ازپیش اهتمام داشته باشند.

اولیائی استفاده از پیک های موتوری به عنوان راهنمای مسافران، توزیع بروشورها و تبلغیات، توزیع بسته های فرهنگی و.. را از جمله خدمات برای راهنمایی مسافران در طول مسیرهای جاده ای برشمرد.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در سطح شهرستانها باید معرفی جاذبه های گردشگری در زمان حضور مسافران انجام شود، یادآور شد: فرمانداران نسبت به معرفی روستاهای هدف گردشگری اقدام کنند.