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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

همزمان با اغاز دهه فجر؛

جشن میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق در مالزی برگزار خواهد شد

جشن میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق در مالزی برگزار خواهد شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق اسیا: به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی جشن میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق(ع) شامگاه پنحشنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه رایزنی فرهنگی کشورمان علاوه بر تبریک به مناسبت میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق امام جعفرصادق(ع) امده است که این جشن با شکوه همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه ، جشن میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) با برگزاری برنامه‌های شاد و متنوع شامل شعر ، سرود ، موسیقی  ، مسابقه و... همراه خواهد بود.

بر اساس این گزارش ، حشن میلاد النبی از ساعت 20 در سالن فرهنگی شماره 2 سفارت جمهوری اسلامی (سالن کنسولی) برگزار خواهد شد و از تمامی هموطنان عزیز برای حضوردر این مراسم دعوت بعمل امده است .
 

کد مطلب 1804190

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