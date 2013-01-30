جشن میلاد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق در مالزی برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه رایزنی فرهنگی کشورمان علاوه بر تبریک به مناسبت میلاد نبی اکرم بهانه خلقت و قرآن ناطق امام جعفرصادق(ع) امده است که این جشن با شکوه همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه ، جشن میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) با برگزاری برنامه‌های شاد و متنوع شامل شعر ، سرود ، موسیقی ، مسابقه و... همراه خواهد بود.

بر اساس این گزارش ، حشن میلاد النبی از ساعت 20 در سالن فرهنگی شماره 2 سفارت جمهوری اسلامی (سالن کنسولی) برگزار خواهد شد و از تمامی هموطنان عزیز برای حضوردر این مراسم دعوت بعمل امده است .

