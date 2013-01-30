بروز اختلال در شبکه اینترنت/ پاسخ مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون دسترسی کاربران اینترنتی که از شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و نیز شرکت مخابرات ایران سرویس می‌گیرند با کندی و قطع و وصلی‌های مکرری روبرو است اما شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی بخش اینترنت کشور اعلام کرده که مشکل یا اختلالی در شبکه ارتباطی کشور مشاهده نشده است.

محمد خدایی - مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر، با رد هرگونه اختلال در شبکه ارتباطات زیرساخت و مسیرهای ارتباطی اظهار داشت: هیچ گونه اختلال یا قطعی در شبکه ارتباطات زیرساخت گزارش نشده است و این شبکه وضعیت نرمالی دارد.

وی تاکید کرد: طی چند وقت اخیر گزارشی مبنی بر قطعی یا اختلال شبکه ارتباطات زیرساخت گزارش نشده است و آخرین وضعیت اعلام شده نیز وضعیتی مبنی بر اختلال یا قطعی را گزارش نمی‌دهد.

خدایی با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت توزیع کننده پهنای باند از درگاه‌های بین‌المللی است و این پهنای باند توسط مراکز مخابراتی در داخل شهرها منتقل می‌شود، تصریح کرد: هم اکنون گزارشی مبنی بر بروز قطعی و اختلال از مبادی ورودی پهنای باند گزارش نشده است.

در همین حال ابراهیم یافتیان قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران در گفتگو با مهر، بروز هرگونه قطعی در شبکه مخابرات تهران را رد کرد و مدعی شد که گزارشی مبنی بر قطعی ارتباط اینترنت کاربران مخابرات در تهران اعلام نشده است.

وی دلیل قطعی و اختلال دسترسی کاربران اینترنت مخابرات را بعضا مربوط به عملیات کابل برگردان عنوان کرد که مقطعی است و از سوی مخابرات تهران اطلاع رسانی می‌شود و ادامه داد: دسترسی کاربران اینترنت مخابرات تهران به شبکه هم اکنون در حالت عادی قرار دارد و اختلالی در این شبکه دیده نمی‌شود.

در همین حال پیگیری خبرنگار مهر، از اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت در کشور نیز حاکی از آن است که اختلال اینترنت مربوط به زیرساخت اصلی کشور بوده و به درگاه‌های ورود پهنای باند مربوط می‌شود.

چندی پیش نیز برخی منابع خبری از قطعی مقطعی فیبر ایران در درگاه‌های گرجستان و روسیه خبر داده بودند.

پیش از این معاون بهره برداری و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت در تشریح کندی سرعت اینترنت و دلایل اختلالاتی که هراز چندگاهی در این شبکه مشاهده می‌شود به مهر گفته بود که عوامل مختلفی در بروز این اختلالات نقش دارند و به طور قطع زیرساخت مقصر تمام این اختلالات نیست.