بازداشت دو سرکرده طالبان در هلمند/ عملیات شبانه نظامیان خارجی در ننگرهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، ایساف در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات نیروهای افغانی و ناتو در ولایت هلمند در 555 کیلومتری جنوب شهر کابل دو سرکرده طالبان بازداشت شدند.

در این بیانیه به هویت فرد بازداشت شده اشاره نشده اما گفته می شود که وی مسئولیت ترور نیروی امنیتی افغانستان و سازماندهی حملات برون مرزی در ایست های بازرسی پلیس را برعهده داشت.

این درحالیست که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

همچنین وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد که در جریان عملیات پلیس افغانستان در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور 5 عضو طالبان بازداشت شدند.

این عملیات در ولایت های بغلان، وردک، قندهار، زابل، پکتیکا روی داد و پلیس افغانستان موفق به ضبط تسلیحات طالبان شد.

خبر دیگر اینکه در عملیات شبانه سربازان خارجی در شرق افغانستان دو افغانی کشته شدند.

این حادثه شب گذشته در ولایت ننگرهار روی داد. نیروهای خارجی همچنین 9 فرد دیگر را در جریان این عملیات بازداشت کردند.