انقلاب اسلامی ایران به یک الگو برای عدالت طلبان جهان تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله کلانتری پیش از ظهر چهارشنبه در مدرسه فدک خرم آباد با اشاره به ویژگی های انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران دارای دو ویژگی عدالت طلبی و بازگشت به معنویت است.

وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران به واسطه این دو شاخصه نظام سلطه را به چالش کشانده است، گفت: پیام انقلاب اسلامی ایران به جهانیان این است که باید تمام سازو کارها و اقدامات بر مبنای عدالت صورت گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی ایران یک مامن برای تمام آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان است، گفت: امروز هر کشوری که می خواهد با ظلم مبارزه کند قطب نمای خود را با ایران تنظیم می کند.

کلانتری با اشاره به چالش کشیدن نظام سلطه توسط انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: این امر موجب شده که دنیای غرب و نظام سلطه از هیچ توطئه ای علیه ایران فروگذار نباشند.

وی با تاکید بر اینکه برای استمرار پیشرفتهای ایران اسلامی باید با نظام سلطه مبارزه کرد، گفت: این امر در این راستا است که بتوانیم جایگاه خود را در جهان ارتقا داده و زمینه ساز حکومت امام عصر(عج) باشیم.