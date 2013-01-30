افتتاح دومین سد لاستیکی گلستان/ طنین زنگ انقلاب در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان و معاونان آب منطقه ای گفت: سد لاستیکی دیگچه در دهه فجر امسال، با اعتباری بالغ بر 45 هزار میلیون ریال در گنبد افتتاح می شود.

ایرج حیدریان گفت: ساخت سد لاستیکی دیگچه از سال 1388بر روی رودخانه گرگانرود به منظور تضمین تامین آب اراضی حاشیه رودخانه به میزان 1500 هکتار از طریق ذخیره سازی و افزایش سطح تراز آب ، تسهیل انتقال آب به مزارع اطراف به روش پمپاژ، جلوگیری از کف کنی رودخانه، جلب توریست، حفظ مسائل زیست محیطی و کنترل سیلاب در بالادست سد وشمگیر(در محدوده روستای دیگچه) شروع شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در پایان افزود: سد لاستیکی دیگچه دومین سد لاستیکی استان پس از سد لاستیکی خواجه نفس است که در رودخانه گرگانرود و پایین دست سد گلستان و در بالا دست سد وشمگیر احداث شده است.



زنگ نمادین انقلاب در مدارس



همزمان با سراسر کشور زنگ نمادین انقلاب در مدارس استان نواخته شد.



در این مراسم که بصورت نمادین در سالن ورزشی نشاط گرگان برگزار شد دانش آموزان مجتمع آموزشی حنانه با اجرای برنامه های شاد و متنوع ، سی و چهارمین سالگرد غرور آفرین پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.



جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به تقارن جشن انقلاب با هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)؛ انقلاب ایران را دستاورد خون شهدا دانست و تاکید کرد اگر امروز ایران اسلامی در قله های رفیع افتخار و سربلندی ایستاده مدیون خون جوانان سرافراز و نگاه ولایت مدار مردم بصیر خود است.



برگزاری مسابقه بزرگ تفسیر سوره مبارک فجر

مسابقه بزرگ تفسیر سوره مبارکه فجر همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی از سوی معاونت آموزش و پژوهش حوزه علمیه گلستان در مدارس علمیه استان برگزار می گردد.



مسابقه بزرگ تفسیر سوره مبارکه فجر همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی و به منظور ترویج هرچه بیشتر آموزه های قرآنی از سوی معاونت آموزش و پژوهش حوزه علمیه گلستان در مدارس علمیه استان برگزار می گردد.



بر اساس این گزارش قابل ذکر است، طلاب محترم می توانند منبع آزمون را از معاونت پژوهش مدرسه علمیه خود دریافت کنند.



مسابقات ورزشی دانش آموزی در 20 رشته



صادق قوانلو رییس اداره تربیت بدنی وفعالیتهای ورزشی اداره کل آموزش وپرورش استان گلستان عنوان داشت:این اداره با همکاری کارشناسیهای تربیت بدنی شهرستانهای استان به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجرودرراستای توجه به ورزش کارکنان ودانش آموزان مسابقات ورزشی متنوع ویژه دانش آموزان وفرهنگیان پیش بینی نموده است.



این مسابقات در20رشته ورزشی برای دانش آموزان دختر وپسروهمچنین فرهنگیان وکارکنان اداری آموزش وپرورش دررشته های والیبال ،فوتبال،فوتسال،طناب کشی وداژبال،پیاده روی ،کوه پیمایی،شطرنج ،دارت ،تنیس روی میز،هندبال،بومی ومحلی ،آمادگی جسمانی و... درنظرگرفته شده است.



واژگان پارسی گنجینه بی شمار نام ها



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه عوامل بسیاری بر انتخاب نام یک فرد و یا یک مکان موثرند، گفت: رسانه ها تاثیر بسیار زیادی در گرایش فرهنگی مردم دارند.

غلامرضا منتظری گفت: عوامل بسیاری بر انتخاب نام یک فرد و یا یک مکان موثرند و رسانه ها تاثیر بسیار زیادی در گرایش فرهنگی مردم دارند.



وی افزود: فرهنگ عامل رشد و بالندگی است و فرهنگ از جمله واژگانی است که بار منفی در آن نیست.