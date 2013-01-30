اقتدار و عزت نظام اسلامی هر سال بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی در جلسه ستاد ده فجر که ظهر چهارشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با تشکیل جلسات متعدد و برنامه ریزی منسجم خوشبختانه زمینه برپایی نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقلاب اسلامی در قزوین فراهم شده و دستگاههای اجرایی با همه توان در آن حضور خواهند یافت.

وی افزود: در این نمایشگاه 52 غرفه پیش بینی شده که از 18 لغایت 20 بهمن ماه عملکرد و دستاوردهای ادارات در معرض دی عموم قرار خواهد گرفت.

طاهرخانی برپایی میز خدمت در حاشیه برگزاری نمایشگاه را از دیگر برنامه های ده مبارک فجر ذکر کرد و افزود: با حضور مدیران دستگاههای اجرایی زمینه گفتگوی رو در رو و پاسخگویی به مشکلات مردم توسط مدیران فراهم می شود.

این مسئول یادآورشد: ارائه خدمات ویژه توسط دستگاههای اجرایی مانند فنی و حرفه ای، دارایی، آموزش رایگاه برخی فعالیتهای مهارتی، برگزاری مسابقات ورزشی و نمایشگاه عکس از 60 شهید سردار انقلاب، برپایی غرفه نقاشی و اجرای سرود، جنگ شادی، مسابقات قرآنی و محفل انس با قرآن و شب شعر در این ایام پیش بینی شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اظهارداشت: رژه موتورسواران، افتتاح طرحهای عمرانی در شهرستانها، بهره برداری از 20 هزار واحد مسکن مهر، حضور فرمانداران در مراسم سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه، کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاها، اعزام کاروان راهیان نور، برنامه ویژه تجلیل از زندانیان سیاسی از دیگر برنامه های ویژه دهه مبارک فجر در استان است.

طاهرخانی بیان کرد: امسال در برنامه های ویژه از 24 زندانی سیاسی قبل از انقلاب توسط بنیاد شهید تجلیل خواهد شد که امیدواریم مدیران دستگاههای اجرایی با همه توان در برگزاری باشکوه این نمایشگاه و برنامه های جانبی آن شرکت کنند.