4 هزار کلاس درس در لرستان نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدی پور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر حدود چهار هزار و 400 کلاس درس در لرستان تخریبی بوده و نیازمند بازسازی است.

وی با بیان اینکه باید این تعداد کلاس درس تخریبی در لرستان طی یک برنامه پنج ساله بازسازی شوند گفت: اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این کلاسهای درس تخریبی حدود 630 میلیارد تومان است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان همچنین با اشاره به اضافه شدن میزان فضاهای آموزشی لرستان از سال 84 تا کنون گفت: در این مدت زمان بیش از 550 هزار مترمربع به فضاهای آموزشی لرستان اضافه شده است.

اسدی پور با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی در استان لرستان در حال حاضر 4.5 مترمربع است افزود: این در حالیست که این میزان در سال 84 حدود 2.5 مترمربع بوده است.