به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر مسعود پورظهر روز چهارشنبه دراختتامیه جشنواره آیات قرآنی در اراک افزوود: باید افکار به سوی قرآن سوق پیدا کنند و ندای قرآن باید بر بال هنر انعکاس پیدا کند.

وی با بیان اینکه جواب تمام ناتوانایی های عالم خاکی در این صحیفه است، اظهار کرد: نگاه ها باید به سوی دلداگی به قرآن جلب شود و نگاه به تعالیم آن باید بیشتر مورد توجه باشد.

مسعود پور با اشاره به اینکه در قرآن هزاران ناگفته است، اضافه کرد: استفاده از زیبایی هنر اقبالی برای شناساندن قرآن است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: یکی از روش های تفسیر قرآن استفاده از تعزیه های قرآنی است و خط و طرح زیبا در ارائه زیباتر آن نقش دارد.

در این مراسم سه کتاب " مجلس نامه قرآنی" تلاش مشترک مهدی دریایی و محمدرضا نظام آبادی دو تن از کارشناسان تعزیه استان مرکزی شامل مجالس تعزیه لوح سلیمان نبی (ع)، جنگ بدر و خاتم دزدی از حضرت سلیمان (ع) رونمایی شد.

از بین 16 مجلس ارسالی به دبیرخانه جشنواره 5 مجلس انتخاب و در دو روز برگزاری جشنواره به صورت غیر رقابتی اجرا شد و در بخش پژوهشی جشنواره 50 مقاله رسیده بود که در این بخش از چهار اثر برتر تقدیر شد.

در بخش تابلو فرش نیز103 تابلو فرش قرآنی از سوی هنرمندان کشور‌مان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که در موضوع طراحی نقشه و بافت داوری شده است.

در پایان این مراسم از برگزیدگان به شرح زیر تقدیر شد:

در قسمت پژوهش تعزیه های قرآنی نفر اول مهدی دریایی با مقاله انطباق شش مجلس تعزیه میرانجم با قرآن، نفر دوم ابوالفضل حری با مقاله بررسی وجوه نقل و نقالی در داستان های قرآنی ، نفر سوم محمدرضا نظام آبادی با مقاله تعزیه و گذری بر قصص قرآنی و نفر چهارم اسماعیل مجللی نسب با مقاله جایگاه قرآن در تعزیه و بررسی ساختارهای داستانی و تصویری قرآنی و در بخش اجرا از پنج گروه راه یافته به بخش نهایی تقدیر شد.

در بخش بافت تابلو فرش های قرآنی از محمد تقی دنیا جو از قم تقدیر ویژه شد و اله صابری از اراک، سکینه کارچانی از مهاجران،لیلا اسفندیاری از شازند به ترتیب برگزیده اعلام و در بخش طراحی مرجان سلمانی از رفسنجان و حجت الله جباری از کمیجان و فاطماه و اکرم اسماعیل پور از اصفهان به ترتیب اول تا سوم شدند.

در این مراسم از پیشکسوتان خوشنویس قرآن و تعزیه قرآنی نیز تقدیر شد.