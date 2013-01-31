امکان خرید اینترنتی از بازارهای ارزاق عمومی در مشهد صورت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از مهیا شدن امکان خرید از بازارهای ارزاق عمومی شهرداری به صورت اینترنتی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.



خلیل الله کاظمی اظهار کرد: تاکنون شهرداری مشهد 13 بازار ارزاق عمومی را با سرمایه خود احداث کرده است اما از آنجا که باید از توانمندی، فکر و سرمایه بخش خصوصی استفاده کرد شهرداری به منظور همکاری با بخش خصوصی در این زمینه اعلام آمادگی می‌کند.



معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: از آنجا که بالغ بر20 تا 30 درصد سفرهای درون شهری به منظور تامین مایحتاج ضروری شهروندان صورت می‌گیرد، ایجاد بازارهای ارزاق عمومی و میوه و تره بار در سطح محلات مشهد یکی از راهکارهای کاهش و حذف این سفرها بوده است.

کاظمی افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژی، امروزه خریدهای اینترنتی جایگزین مناسبی برای حذف کامل سفرهای شهری به منظور تامین مایحتاج ضروری است که این سیاست در شهرداری مشهد نیز دنبال می‌شود.

خیابان جانباز مجددا با اجرای تحکیم بستر آسفالت می‌شود



معاون فنی و عمران شهرداری مشهد گفت: به زودی عملیات آسفالت مجدد خیابان جانباز آغاز خواهد شد.



حمید گشایشی اظهار کرد: از آن جایی که خیابان جانباز از خیابان‌های مهم ترددی در سطح شهر محسوب می‌شود قبل از عید نوروز عملیات آسفالت آن آغاز و به پایان خواهد رسید.



معاون فنی و عمرانی شهرداری مشهد افزود: با آغاز پروژه آستان قدس رضوی در خیابان جانباز و تردد زیاد خودروهای سنگین در این محدوده آسفالت خیابان آسیب‌دیده است که باید دوباره بهسازی شود.

گشایشی افزود: بعد از پایان خاک‌برداری پروژه آستان قدس آسفالت مجدد خیابان جانباز با اجرای تحکیم بستر آغاز خواهد شد.

وی تاکید کرد: از آن جایی که خیابان جانباز از خیابان‌های مهم ترددی در سطح شهر محسوب می‌شود قبل از عید نوروز عملیات آسفالت آن آغاز و به پایان خواهد رسید.

بهای هزینه شده شهرداری 10 برابر پرداختی شهروندان



شهردار منطقه شش مشهد گفت: در این منطقه از شهرداری برای هر شهروند بالغ بر 80 هزار تومان هزینه می‌شود در حالی که پرداخت عوارض هر یک نفر به طور متوسط8500 تومان است.



شهرام کریمی افزود: شهرداری منطقه شش در روز 10 میلیون تومان برای جمع‌آوری زباله هزینه می‌کند.



شهردار منطقه شش تصریح کرد: 67 هزار خانوار در منطقه 6 مشهد زندگی می‌کنند که مبلغ عوارض پرداختی آنها نسبت به هزینه‌کرد شهرداری بسیار اندک است.

کریمی گفت: شهرداری منطقه 6 در روز 10 میلیون تومان برای جمع‌آوری زباله هزینه می‌کند.

وی با بیان اینکه خدمت‌گذاری به مردم وظیفه شهرداری است، افزود: شهرداری بیش از 370 خدمت به مردم ارائه می‌کند که اگر همکاری شهروندان در امور مختلف نباشد هیچ توفیقی نصیب این نهاد نخواهد شد.

شهردار منطقه شش تاکید کرد: از آن جایی که این منطقه از محدوده‌هایی است که در سال محل تردد تعداد زیادی از زائر است از شهروندان درخواست می‌کنیم برای بهبود وضعیت منطقه بیش از گذشته با شهرداری همکاری کرده و در امور مختلف مشارکت کنند چراکه این شهر متعلق به خود آنهاست.

کریمی یکی از مشکلات منطقه 6 را آب‌های سطحی خواند و گفت: برای جمع‌آوری آب‌های سطحی در قالب احداث و بهسازی کال‌های مختلف بالغ بر 5 میلیارد تومان در این منطقه هزینه شده است.