مراحل اجرای پروژه دو بانده کردن سه راهی شادمهر- کاشمر- بردسکن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کاشمر از آغاز مراحل اجرایی پروژه دو بانده کردن سه راهی شادمهر- کاشمر- خلیل آباد- بردسکن و انابد خبر داد.



مهدی فروزان در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر، اظهار کرد: تلاش می کنیم تا با طی فرآیند اداری، در سال آینده و از محل اعتبارات ملی، تخصیص لازم برای اجرای این پروژه صورت گیرد.



فرماندار کاشمر با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش راه های روستایی این شهرستان، گفت: قیر مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های راه روستایی نیمه تمام تامین شده است.



فروزان از مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی جهت تعریض جاده کاشمر - ریوش - نیشابور خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه، از سال آینده آغاز خواهد شد.



80 پروژه در مه‌ولات به بهره برداری می رسد



فرماندار مه ولات از تکمیل و بهره برداری 80 طرح و پروژه، همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این شهرستان خبر داد.



علی حاجی عرب اظهار کرد: این طرح ها مربوط به حوزه‌های جهاد کشاورزی، مخابرات، برق، کمیته امداد امام خمینی، بخشداری ها، دهیاری ها، بهزیستی و ورزش و جوانان است.



فرماندار مه ولات افزود: تعدادی از طرحها و پروژه های قابل افتتاح این شهرستان در بخش های فیض آباد و شادمهر، با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال تکمیل شده است.