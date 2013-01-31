به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کاشمر از آغاز مراحل اجرایی پروژه دو بانده کردن سه راهی شادمهر- کاشمر- خلیل آباد- بردسکن و انابد خبر داد.
مهدی فروزان در جلسه شورای اداری شهرستان کاشمر، اظهار کرد: تلاش می کنیم تا با طی فرآیند اداری، در سال آینده و از محل اعتبارات ملی، تخصیص لازم برای اجرای این پروژه صورت گیرد.
فرماندار کاشمر با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش راه های روستایی این شهرستان، گفت: قیر مورد نیاز جهت تکمیل پروژه های راه روستایی نیمه تمام تامین شده است.
فروزان از مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی جهت تعریض جاده کاشمر - ریوش - نیشابور خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه، از سال آینده آغاز خواهد شد.
80 پروژه در مهولات به بهره برداری می رسد
فرماندار مه ولات از تکمیل و بهره برداری 80 طرح و پروژه، همزمان با سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این شهرستان خبر داد.
علی حاجی عرب اظهار کرد: این طرح ها مربوط به حوزههای جهاد کشاورزی، مخابرات، برق، کمیته امداد امام خمینی، بخشداری ها، دهیاری ها، بهزیستی و ورزش و جوانان است.
فرماندار مه ولات افزود: تعدادی از طرحها و پروژه های قابل افتتاح این شهرستان در بخش های فیض آباد و شادمهر، با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال تکمیل شده است.
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مراحل اجرای پروژه دو بانده کردن سه راهی شادمهر- کاشمر- بردسکن آغاز شد
مشهد - خبرگزاری مهر: آغاز مراحل اجرای پروژه دو بانده کردن سه راهی شادمهر- کاشمر- بردسکن و بهره برداری از 80 پروژه در مهولات از عناوین اخبار فرمانداری خراسان رضوی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کاشمر از آغاز مراحل اجرایی پروژه دو بانده کردن سه راهی شادمهر- کاشمر- خلیل آباد- بردسکن و انابد خبر داد.
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