کشاورزی نهاوند نیازمند توسعه صنعت بسته بندی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهرچهارشنبه در کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهاوند اظهار داشت: نهاوند قطب کشاورزی استان همدان است اما در گسترش صنایع تبدیلی و بسته بندی توسعه مطلوبی نداشته است.

مولوی افزود: چنانچه کشاورزان بر مبنای دانش محوری فعالیت کنند از فروش تولیدات خود سود بیشتری می برند و اگر محصولات با کیفیت بدرستی معرفی شود راه برای صادرات تولیدات کشاورزی نهاوند به کشورهای خارجی مهیا می شود.

وی گفت: یکی از مشکلات کشاورزان منطقه نهاوند عدم توانایی در انبارداری و نگهداری محصولات است که با توجه به دارا بودن محصول با کیفیت و عالی میتوان به راحتی با بازارهای داخلی و خارجی رقابت کرد که این امر با گسترش مراکز بسته بندی و صنایع تبدیلی محقق خواهد شد.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: کشاورزان هدف را بر تولید قرار داده اند و با گذشت بیش از ۳۰ سال از انقلاب، هنوز در مراحل پس از تولید و نگهداری محصولات مشکل دارند.

مجتبی مولوی اظهار داشت: کشاورزان به مسئله بعد از تولید دقت نکرده و فقط دولت را مسئول ساماندهی محصولات میدانند در صورتی که باید کشاورزان برای عرضه بهتر و نگهداری محصولاتشان تلاش کنند چرا که دولت فقط برای چند قلم از محصولات استراتژیکی برنامه ریزی می کند.

مولوی گفت: رقابت در بازار به کیفیت، بسته بندی و نگهداری صحیح محصول ربط دارد که تاحدودی زیرساخت این امر در منطقه مهیا شده است.

وی جمع آوری سنتی محصولات و عدم درجه بندی آنها را عاملی در ضرر کشاورزان عنوان کرد و گفت: اگر محصولات به صورت دقیق درجه بندی و بسته بندی شود در نگهداری و عرضه به تجار داخلی و خارجی موفقیت بهتری کسب می شود.