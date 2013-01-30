  1. فرهنگ و ادب
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

سه روز قبل از اختتامیه/

آثار برگزیده بیستمین جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند

آثار برگزیده بیستمین جایزه جهانی کتاب سال معرفی شدند

آثار برگزیده بیستمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سه روز قبل از برگزاری آئین اختتامیه این جایزه معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه بیستمین دوره جایزه جهانی کتاب سال، 2000 عنوان کتاب چاپ شده در سال 2011 میلادی را با موضوع مطالعات ایران و اسلام بررسی کرد که در این میان 19 اثر برگزیده و پروفسور حامد الگار به عنوان پژوهشگر برتر شناخته شد.

فهرست آثار برگزیده این دوره به شرح زیر است:

مطالعات اسلامی - رشته فلسفه (اقتصاد و مالیه اسلامی؛ یک تحقیق معرفت شناختی / مسعود العالم چودری / انتشارات امرالد).

مطالعات اسلامی - رشته اقتصاد (نمادشناسی هنر اسلامی و مسیحی / سارا کوهن / انتشارات بریل).

مطالعات اسلامی - رشته نمادشناسی هنر (شاهکارهایی از بخش هنر اسلامی در موزه هنر متروپولیتن نیویورک / شیلا کنبی، مریم اختیار و.../ موزه هنر متروپولیتن).

مطالعات اسلامی - رشته هنر (آثار شیشه‌گری اسلامی در موزه شیشه کورنینگ / دیوید وایت هاوس / هدسان هیلز).

مطالعات اسلامی - رشته هنرهای دستی («اسلام، تجلیات مذهبی» با رویکرد هنری (تجلیات در اسلام) / سعاد ایده / پاریس، انتشارات مرکز ملی پژوهش‌های علمی).

مطالعات اسلامی - رشته هنر (شرح و ترجمه آلمانی «حکمت الاشراق» سهروردی / نیکلای سینایی / نشر ادیان جهان).

مطالعات اسلامی/ ایرانی - رشته فلسفه اشراق (هدایای امرای ممالک اسلامی به یکدیگر/ ایندا کاماروف / موزه هنر لوس آنجلس).

مطالعات اسلامی - رشته اسلام و هنر (اسلام، هنر و معماری / مارکوس هاستین و پیتردلیوس / نشر اولمان).

مطالعات اسلامی - رشته معماری اسلامی (شاهنامه شاه طهماسب / شیلا کنبی / موزه هنر متروپلیتن).

مطالعات ایرانی - رشته شعر و ادب فارسی (اصولی از حقوق کیفری بین‌المللی اسلامی؛ جستجوی تطبیقی / فرهاد ملکیان/ انتشارات بریل).

مطالعات اسلامی - رشته فقه و حقوق (جنبه‌های حقوقی و مقرراتی بانکداری اسلامی با نگرش مقایسه‌ای / عبدالکریم الدوهنی / انتشارات راتلج).

مطالعه اسلامی - رشته بانکداری اسلامی (اخلاف خاندان پیامبر در تاریخ معاصر/ رافائل مائوریلو / رم، نشر فابریزیو سرا).

مطالعات اسلامی - رشته شیعه شناسی (مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی و استقبال از آن در شبه قاره و ایران / دکتر انجم حمید / مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان).

مطالعات ایرانی - رشته شعر و ادب فارسی (النظام الفلسفی لمدرسه الحکمه المتعالیه / عبدالرسول عبودیت؛ تغریب: علی عباس الموسوی / بیروت: مرکز الحضاره اتنمه الفکر الاسلامی).

مطالعات اسلامی / ایرانی - رشته فلسفه صدرایی (ترجمه «تفسیر سوره حمد» امام خمینی به زبان روسی / کابلشاه ادریس اف / نشر علمی «نااوچنا یاکینگا»).

مطالعات اسلامی / ایرانی- رشته ترجمه آثار اندیشمندان ایرانی (تصحیح «الفهرست للندیم؛ الفهرست فی اخبار العلماء المصنفین من القدما و المحدثین و اسماء ما صنفوه من الکتب / مصحح : ایمن فواد سید / الفرقان).

مطالعات اسلامی - رشته آثار علمی اسلامی (روضه الورد / ترجمه جبرائیل بن یوسف المخلع / مرکز جامعه القاهره للغات و الترجمه).

مطالعات ایرانی - رشته شعر و ادب فارسی (موسوعه عبدالله بن عباس حبر الامه و ترجمان القرآن. السید محمد مهدی بن السید حسن الموسوی الخراسان / مرکز الابحاث العقائدیه).

و در نهایت تقدیر از پژوهشگر برتر مطالعات اسلامی - ایرانی؛ پروفسور حامد الگار.

آئین پایانی سی‌امین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و جایزه جهانی روز شنبه ساعت 10 صبح در تالار وحدت با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور برگزار می‌شود.

کد مطلب 1804239

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