  1. عناوین کل
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

بعد از تمرین امروز/

تمرینات سپاهان از شنبه آغاز می‌شود/ تعطیلی دو روزه

تمرینات سپاهان از شنبه آغاز می‌شود/ تعطیلی دو روزه

اصفهان – خبرگزاری مهر: تمرینات تیم فوتبال سپاهان بعد از ریکاوری عصر امروز چهارشنبه بازیکنان سپاهان، به مدت دو روز تعطیل شده و از شنبه از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان که شب گذشته بعد از تساوی مقابل فجر سپاسی شیراز به اصفهان بازگشت، ظهر امروز در ورزشگاه فردوس اصفهان به تمرین پرداخت و در ادامه تمرینات خود را به مدت دو روز تعطیل کرد.

قرار است تمرینات تیم اصفهانی از روز شنبه در ورزشگاه فردوس اصفهان با حضور بازیکنان تیم اصفهانی از سر گرفته شود.

در تمرین عصر امروز سپاهان همه بازیکنان تیم اصفهانی حضور داشتند و بازیکنان مصدوم این تیم همچون سوشاک، احمدی و سوکای نیز به تمرین پرداختند.

تیم اصفهانی روز جمعه 20 بهمن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف نفت آبادان می‌رود.

کد مطلب 1804242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه