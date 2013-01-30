به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان که شب گذشته بعد از تساوی مقابل فجر سپاسی شیراز به اصفهان بازگشت، ظهر امروز در ورزشگاه فردوس اصفهان به تمرین پرداخت و در ادامه تمرینات خود را به مدت دو روز تعطیل کرد.

قرار است تمرینات تیم اصفهانی از روز شنبه در ورزشگاه فردوس اصفهان با حضور بازیکنان تیم اصفهانی از سر گرفته شود.

در تمرین عصر امروز سپاهان همه بازیکنان تیم اصفهانی حضور داشتند و بازیکنان مصدوم این تیم همچون سوشاک، احمدی و سوکای نیز به تمرین پرداختند.

تیم اصفهانی روز جمعه 20 بهمن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف نفت آبادان می‌رود.