نمایشگاههای صنعت نفت و حفاری تجمیع می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بورد در حاشیه چهارمین نمایشگاه نفت خوزستان در یک نشست خبری با اشاره به استقبال گسترده از نمایشگاه، اظهار کرد: برای برگزاری نمایشگاه و پوشش تمام متقاضیان شرکت کننده با محدودیت فضا مواجه بودیم به طوری که بیش از 250 شرکت متقاضی حضور در نمایشگاه بودند اما نتوانستیم همه تقاضاها را پوشش دهیم.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه 164 شرکت از سراسر کشور حضور داشتند، افزود: شرکت و تولیدکنندگان خوزستانی سهم خوبی در این نمایشگاه داشتند و حدود 40 درصد از نمایشگاه امسال به این سازندگان اختصاص پیدا کرد.



بورد با اشاره به رشد 20 درصدی حضور یافتگان در چهارمین نمایشگاه نفت خوزستان گفت: به منظور برگزاری بهتر نمایشگاههای نفت برنامه ریزی مدونی برای سال آینده در نظر گرفته شده است به طوری که در این راستا تمام نمایشگاههای نفت و حفاری تجمیع می شوند .

انعقاد شش قرارداد همکاری در نمایشگاه نفت



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز به انعقاد شش قرارداد همکاری میان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و سازندگان داخلی در حاشیه برپایی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: قرارداد همکاری در زمینه ساخت و تولید لوله های فولادی نیم اینچ و شش اینچ بدون درز با گروه ملی صنعتی فولاد ایران از جمله این قراردادها است که در این راستا گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مدت سه سال نیازهای مناطق نفتخیز جنوب به لوله های بدون درز با قطرهای پیش گفته را به ارزش 900 میلیارد ریال تامین می کند.



وی همچنین با اشاره به قراردادهای ساخت و خرید شش هزار و 810 شاخه لوله درز جوش (ERW)، به ارزش 39 میلیارد ریال با شرکت لوله سازی اهواز و ساخت 85 قلم قطعات یدکی انواع پمپهای انتقال نفت به ارزش شش میلیارد و 900 میلیون ریال با شرکت خدمات ویرا تهران افزود: سه قرارداد ساخت کامل رتورهای توربین (TB4000)، ساخت 28 قلم قطعات پرمصرف توربین (TB4000) و ساخت عایق های حرارتی توربین های رستون با شرکت توربین ماشین خاورمیانه در مجموع به ارزش 140 میلیارد و 400 میلیون ریال از دیگر قراردادهای منعقد شده در این نمایشگاه است.

800 پروژه فعال در مناطق نفت خیز

بورد به پروژه های فعال مناطق نفت خیز جنوب اشاره کرد و گفت: در حال حاضربیش از 800 پروژه اجرایی در مناطق نفت خیز جنوب در حال اجراست که 20 پروژه از این تعداد ارتباط مستقیم با تولید نفت دارد.

وی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه‌ ها 2هزار و 200 میلیارد ریال و بیش از 36 میلیون دلار سرمایه‌ گذاری ریالی و ارزی هزینه شده است.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت ‌خیز جنوب همچنین به فعالیتهای شرکت در راستای بومی سازی تجهیزات مورد نیاز صنعت حفاری اشاره کرد و گفت: بومی سازی هشت هزار قطعه در دست اقدام است و از سال 80 تا 90، حدود 3هزار و 800 قلم کالا و تجهیزات در شرکت بومی سازی شده است که بیش از 170 میلیارد ریال صرفه جویی ارزی را در پی داشته است.



بورد تصریح کرد: در 10 ماهه نخست سال جاری حدود یک هزار و 300 میلیارد ریال کالا و تجهیزات از طریق سازندگان و تولیدکنندگان داخلی تامین شده که 300 میلیارد ریال آن سهم سازندگان خوزستان بوده است.

وی به پروژه های زیست محیطی این شرکت اشاره کرد و گفت: در این بخش برای نخستین بار در کشور پروژه پژوهشی تزریق گاز دی اکسید کربن به میدان نفتی رامین در مناطق نفت خیز جنوب اجرا می شود.

وی گفت: برای اجرای این طرح کنسرسیومی از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پژوهشگاه صنعت نفت و یکی از شرکت های بخش خصوصی تشکیل شده است و قرارداد اجرای این پروژه همزمان با آغاز به کار چهارمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان امضا شد.



تامین 95 درصد ملزومات نفت در بالادستی



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه نیازمندیهای مناطق نفت‌ خیز جنوب تعریف و مشخص شده است، افزود: ساخت توربین‌ ها، پمپ‌ های فرآیندی و کمپرسورهای گازی در برنامه شرکت قرار دارد که با ساخت این تجهیزات بیش از 95 درصد مشکلات ملزومات نفت در بخش صنایع بالادستی حل می شود.



وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر با توجه به تلاش های صورت گرفته 75 درصد ملزومات صنعت نفت در کشور تامین شده، تصریح کرد: در سال جاری 100 میلیارد تومان اعتبار در بخش تعمیرات اساسی تجهیزات و ناوگان صنعت نفت صرف شده که حجم این تعمیرات نبست به سال ‌های گذشته افزایش داشته و موجب بهره برداری ایمن و صحیح از مخازن خواهد شد.

بورد با تاکید براینکه مناطق نفت‌ خیز جنوب با تولید بیش از 82 درصد نفت و 16 درصد گاز، از ارکان‌ اصلی صنعت نفت کشور است، گفت: جذب سرمایه و تامین منابع مالی جدید برای اجرای پروژه‌ ها،‌ افزایش 300 هزار شبکه ‌ای تولید با ایجاد و چاه‌ های جدید و یا ترمیم چاه‌ ها و برنامه‌ ریزی برای ساخت قطعات از برنامه ‌های مناطق نفت‌ خیز در سال آینده است.