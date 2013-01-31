۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

خدابنده خبرداد:

8 پروژه فنی و اجرایی راه و شهرسازی در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

اراک- خبرگزاری مهر:مدیر حوزه فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی از بهره برداری هشت پروژه در بخش فنی و اجرایی همزمان با ایام الله دهه فجر در استان خبر داد.

خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این هشت پروژه  با اعتبار 29 میلیارد و 600 میلیون ریال در اراک و  پنج شهر خمین، محلات، آشتیان، ساوه و تفرش افتتاح خواهند شد.

وی افزود: پزشکی قانونی شهر اراک که عملیات اجرایی آن از سال 86 شروع شده است با یکهزار و 80 متر مربع مساحت زیر بنا و اعتبار استانی یازده میلیارد و 300 میلیون ریال یکی از این پروژه هاست.

خدابنده  کتابخانه عمومی فوتبال و سردرب اقتصاد و دارایی را از دیگر پروژه های قابل افتتاح این ایام خواند و اظهار کرد: عملیات اجرایی کتابخانه فوتبال اراک از سال 89  با اعتبار استانی یک میلیارد ریالی با مساحت 185 متر مربع و سردرب اقتصاد و دارایی اراک از سال 88  و با اعتبار استانی  یک و نیم میلیارد ریالی با مساحت 185 متر مربع  آغاز شده است.

وی ساختمان صدا و سیمای خمین با مساحت 300 مترمربع  و اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون ریالی و  چهار واحد منازل سازمانی محلات با اعتبار دو میلیارد و 800 میلیون ریالی به مساحت 520 متر مربع و دارالقرآن آشتیان با اعتبار دو میلیارد و 900 میلیون ریال به مساحت  450 متر مربع را ازدیگر این پروژه ها خواند.

خدابنده افزود: شبکه دامپزشکی شهرستان ساوه به مساحت 700 متر مربع و اعتبار پنج میلیارد و 500 میلیون ریال نیز در این ایام  به بهره برداری خواهد رسید.

 مدیر فنی و اجرایی راه و شهرسازی استان گفت: اعتبار تمامی این پروژه ها از منابع استانی تامین شده است.

