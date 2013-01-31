8 پروژه فنی و اجرایی راه و شهرسازی در استان مرکزی به بهره برداری می رسد

خدابنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این هشت پروژه با اعتبار 29 میلیارد و 600 میلیون ریال در اراک و پنج شهر خمین، محلات، آشتیان، ساوه و تفرش افتتاح خواهند شد.



وی افزود: پزشکی قانونی شهر اراک که عملیات اجرایی آن از سال 86 شروع شده است با یکهزار و 80 متر مربع مساحت زیر بنا و اعتبار استانی یازده میلیارد و 300 میلیون ریال یکی از این پروژه هاست.



خدابنده کتابخانه عمومی فوتبال و سردرب اقتصاد و دارایی را از دیگر پروژه های قابل افتتاح این ایام خواند و اظهار کرد: عملیات اجرایی کتابخانه فوتبال اراک از سال 89 با اعتبار استانی یک میلیارد ریالی با مساحت 185 متر مربع و سردرب اقتصاد و دارایی اراک از سال 88 و با اعتبار استانی یک و نیم میلیارد ریالی با مساحت 185 متر مربع آغاز شده است.



وی ساختمان صدا و سیمای خمین با مساحت 300 مترمربع و اعتبار یک میلیارد و 800 میلیون ریالی و چهار واحد منازل سازمانی محلات با اعتبار دو میلیارد و 800 میلیون ریالی به مساحت 520 متر مربع و دارالقرآن آشتیان با اعتبار دو میلیارد و 900 میلیون ریال به مساحت 450 متر مربع را ازدیگر این پروژه ها خواند.



خدابنده افزود: شبکه دامپزشکی شهرستان ساوه به مساحت 700 متر مربع و اعتبار پنج میلیارد و 500 میلیون ریال نیز در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.



مدیر فنی و اجرایی راه و شهرسازی استان گفت: اعتبار تمامی این پروژه ها از منابع استانی تامین شده است.