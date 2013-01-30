به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفی آریان ظهر امروز در کارگاه مدیریت بحران مشیت خداوند را گاهی بر آزمایش انسان‌ها از طریق ابتلای به حوادث و بلایا مقدر دانست و اظهار داشت: در بسیاری از موارد خود انسان‌ها موجب عمیق‌تر شدن بازخورد حوادث طبیعی می‌شوند.

وی به حادثه اخیر در شمال کشور اشاره کرد و گفت: عوامل انسانی همچون برداشت بی‌رویه از جنگل و ساخت و ساز غیرقانونی در حریم رودخانه موجب بروز سیل و تحمیل خسارات فراوانی در این منطقه شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران را از مناطق بلاخیز معرفی کرد و افزود: طبق آمار چهل‌گانه حوادث طبیعی در دنیا، 31 مورد از این تعداد در ایران رخ داده و در طول 100 سال اخیر بروز 180 حادثه بزرگ در ایران ثبت شده است.

وی حادث شدن بلای طبیعی را یک اخطار دانست که بسیج شدن نیروهای مردمی برای کمک‌رسانی به مصدومان و انتقال مجروحان به مراکز درمانی را در پی دارد و باعث تجمیع بیماران نیازمند خدمات اورژانسی در مراکز درمانی و مشخص شدن نقش کلیدی وزارت بهداشت و درمان در این برهه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، پیامد سیاست‌های جنگ‌طلبانه دشمنان در مقابل ایران که پس از جنگ فیزیکی به نتیجه نرسیده از جمله اپیدمی بیماری‌های ریشه‌کن‌شده را نیز مازاد بر حوادث طبیعی دانست و اظهار داشت: دشمنان پس از اینکه در جنگ نظامی علیه ایران به نتیجه نرسیدند ممکن است از طریق شایع‌سازی بیماری‌های ریشه‌کن‌شده در صدد وارد کردن ضربه به پیکره ایران اسلامی باشند که این نیز از جمله بحران‌ها محسوب می‌شود و نیازمند مدیریت صحیح و استراتژیک برای پیشگیری از بروز و جبران خسارات است.

صفی‌آریان به عملکرد مثبت سیستم مدیریت بحران در زلزله اخیر ورزقان آذربایجان اشاره و از مصادیق آن تحت عمل جراحی قرار گرفتن یک هزار و 500 مصدوم در 36 ساعت را عنوان کرد و افزود: در این حادثه تریاژ و درمان بیماران منظم‌تر از گذشته انجام شد که نشان داد سیستم مدیریت بحران در کشور شکل گرفته و حرکت مثبتی را آغاز کرده است.

وی در ادامه به تشکیل کلاس‌های آموزشی و انجام مانورهای متعدد از جمله مانور سراسری در مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی همدان از سال 87 تاکنون اشاره کرد و تجهیزات این استان را برای مواقع بحران با توجه به پوشش دادن استان‌های همجوار، ناکافی دانستو

وی از رئیس سازمان مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور، توجه ویژه در زمینه تجهیز مرکز مدیریت حوادث همدان به امکانات بیشتر را خواستار شد.